Deputado Zé Teixeira enaltece memória de pecuarista douradense

O deputado estadual Zé Teixeira lamentou, nesta quinta-feira (27), a morte do pecuarista douradense Célio Vilela de Andrade, falecido no último dia 25, aos 87 anos, em São Paulo, após luta contra o câncer. Teixeira destacou a importância de Célio, que introduziu a cultura do nelore mocho em Dourados e na região, além de sua atuação no Sindicato Rural e em iniciativas como a produção de calcário em Bela Vista.

Nos anos 80, Célio foi um dos fundadores da União Democrática Ruralista (UDR), ao lado do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Para Zé Teixeira, Célio foi um visionário que ajudou a consolidar o crescimento do estado, defendendo a segurança jurídica no setor rural.

A Moção de Pesar, apresentada na Assembleia Legislativa, reconhece a contribuição de Célio para o setor agropecuário e seus impactos positivos para Mato Grosso do Sul. O pecuarista deixa a esposa Ana Maria Andrade e os filhos Ana Paula e José Alexandre.