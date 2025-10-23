Deputado Professor Rinaldo apoia profissionais da Educação em manifestação na ALEMS

Profissionais da Educação recebem apoio na ALEMS

Durante a sessão plenária desta quinta-feira (23), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul recebeu a presidente da Federação dos Trabalhadores em Educação (Fetems), Deumeires Morais, que utilizou a tribuna para defender a valorização dos profissionais da educação e melhorias na qualidade do ensino público.

A representante da Fetems destacou duas pautas centrais: a revisão da tabela dos administrativos, contemplando profissionais com formação de nível superior, e a realização de concurso público para reduzir o número de convocados temporários na rede estadual de ensino. Segundo Deumeires, é preciso garantir o direito de quem se qualificou e assegurar condições dignas de trabalho para todos os servidores que constroem a educação pública.

Presente na manifestação, o deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos), presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, reafirmou seu apoio às reivindicações da categoria e ressaltou que o problema dos contratos temporários é uma realidade nacional.

“Isso está acontecendo em todo o Brasil e é uma questão que precisamos enfrentar com seriedade. Mato Grosso do Sul supera a média nacional. Eu fui professor convocado, membros da minha família também. Conheço professores com doutorado nessa situação. Por isso, hipoteco meu apoio incondicional às categorias da educação”, afirmou o parlamentar.

Rinaldo também destacou a importância de garantir os três pilares defendidos pela Fetems: salário, carreira e jornada, reforçando seu compromisso com políticas que valorizem os profissionais e fortaleçam a educação pública sul-mato-grossense.