Defensoria e Câmara Municipal reforçam parceria para atendimento à população

Na manhã de hoje (31) o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Papy, recebeu o defensor público-geral Pedro Paulo Gasparini e a defensora Renata Bernardes Leal para uma visita institucional. Durante o encontro, foi reforçada a parceria entre a Defensoria Pública e a Câmara, com foco em ampliar o atendimento à população, especialmente nas sessões comunitárias agendadas para este ano.

Papy destacou a importância dessa colaboração, ressaltando que tanto os vereadores quanto os defensores públicos lidam diretamente com demandas da população vulnerável. “A Defensoria é um resguardo da cidadania, e nós, parlamentares, temos total interesse em caminhar lado a lado com ela”, afirmou. Gasparini, por sua vez, enfatizou que a Defensoria busca expandir seu alcance, oferecendo suporte jurídico àqueles em situação de vulnerabilidade, com 390 mil atendimentos realizados em 2024 no estado.