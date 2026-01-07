quinta-feira, 8/01/2026

Corpo em decomposição é encontrado em mata no Recanto dos Pássaros

Um andarilho foi encontrado morto na tarde de ontem em uma área de mata no bairro Recanto dos Pássaros, em Campo Grande. A vítima, conhecida na região como “pastor”, vivia em um barraco improvisado e recebia ajuda frequente de moradores. Segundo relatos, ele não era visto havia alguns dias, o que despertou a preocupação de pessoas que costumavam levar comida ao local. Ao ir até o barraco, um morador encontrou o homem já sem vida e acionou a polícia.

No local, equipes constataram que o corpo estava em avançado estado de decomposição, com as mãos amarradas e sinais de asfixia. A área é afastada, cercada por vegetação e não possui câmeras de segurança. Moradores afirmaram que a vítima não se envolvia em confusões e era considerada tranquila. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.

