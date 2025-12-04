Corpo de homem é achado submerso no Rio Aquidauana

O corpo de um homem que desapareceu ao tentar atravessar o Rio Aquidauana a nado foi encontrado na manhã desta quinta-feira (4) por uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros. O acidente ocorreu na cidade localizada a cerca de 140 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com os bombeiros, a vítima estava acompanhada pela família quando decidiu atravessar o rio e acabou desaparecendo. O socorro foi acionado por volta das 9 horas da quarta-feira (3) e as buscas começaram imediatamente. As buscas precisaram ser interrompidas à noite e foram retomadas nesta manhã.

O corpo foi localizado submerso, a aproximadamente seis metros de profundidade, em uma área cinco quilômetros distante do ponto em que desapareceu. Ainda não há informações sobre a identificação da vítima. A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas e irão conduzir as investigações para esclarecer as circunstâncias do afogamento.