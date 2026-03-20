Coronel David injeta recursos em Chapadão do Sul e afirma: “quem não transforma vidas com mandato está no lugar errado”

O deputado estadual Coronel David (PL) esteve nesta quinta-feira (19) em Chapadão do Sul para cumprir agenda de trabalho, com foco na entrega de recursos por meio de emendas parlamentares que chegam no município para fortalecer a rede de assistência social, impactando diretamente os serviços públicos oferecidos à população.

Os recursos contemplam instituições que estão na linha de frente do atendimento social, como a APAE, o Centro Socioeducativo Nossa Senhora das Graças, dirigido por Maria Lurdes, e a Associação Esperança – Casa de Mentoria para Famílias. O investimento será feito pela Secretaria Municipal de Assistência Social, sob gestão de Renata Lessie Machado Gimenes.

Ao lado do vereador Raul Julinei (PL), responsável pela articulação dos pedidos de investimentos no município, o deputado reforçou que seu mandato tem lado e a prioridade é fazer o dinheiro público chegar onde realmente faz diferença.

Com os novos repasses, Coronel David amplia para R$ 350 mil o volume de investimentos destinados a Chapadão do Sul, priorizando a Assistência Social, “área que muitas vezes fica em segundo plano, mas que impacta diretamente quem mais precisa”.

Durante a agenda, o deputado também passou pela Feira TecnoAgro 2026, em apoio ao agronegócio, e visitou a 4ª CIPM, onde conheceu o novo quartel e reafirmou o compromisso com a segurança pública, dois pilares que, segundo David, caminham junto com o desenvolvimento e bem-estar social.

Sem rodeios, Coronel David foi direto ao ponto ao falar sobre o papel de quem ocupa cargo público.

“Quem está na vida pública e não usa o mandato para transformar a vida das pessoas está no lugar errado. O nosso compromisso é fazer o recurso chegar na ponta, sem burocracia e sem enrolação, atendendo quem realmente precisa.”

Dinheiro na ponta

Entre os investimentos feitos em 2025 estão: R$ 50 mil para a APAE, R$ 50 mil para o Centro Socioeducativo Nossa Senhora das Graças e R$ 50 mil para ações da assistência social do município, incluindo fortalecimento da casa abrigo e suporte a famílias em situação de vulnerabilidade.

O histórico de repasses também inclui R$ 60 mil para aquisição de veículo em 2020 e R$ 40 mil para a saúde aplicados em 2019. No total, já são R$ 310 mil destinados à assistência social e R$ 40 mil à saúde.

Durante entrevista a uma rádio local, o deputado abordou o cenário político, reforçando sua atuação na defesa do agronegócio à frente da Frente Parlamentar Invasão Zero.

Além das emendas, Coronel David também solicitou no começo do mês, solução para a precariedade da ponte sobre o Rio Indaiá, na MS-229, e já encaminhou pedido ao governador Eduardo Riedel (PP) para a construção de uma nova estrutura de concreto na localidade.