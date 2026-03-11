quinta-feira, 12/03/2026

Com chapa única, Liga de Três Lagoas retoma protagonismo esportivo

Assembleia eleitoral consolidará diretoria e conselho para 2025–2029

Milton
Milton
Foto: Divulgação

Tradição e inovação marcam nova fase da Liga Treslagoense de Desportos em Três Lagoas

A Liga Treslagoense de Desportos (#LTD1943), fundada em 1943 e referência do esporte amador em Três Lagoas, realizará em 14 de março de 2026 sua Assembleia Geral Eleitoral na Galeria de Troféus do Oratório, escolhendo a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal para o quadriênio 2025–2029. A Chapa Única “Novos Rumos”, liderada por João Jesus Garcia Torres, terá cinco vice-presidentes e um Conselho Fiscal composto por três titulares e três suplentes, garantindo pluralidade e eficiência administrativa. O processo eleitoral, regulamentado por edital assinado por clubes ativos, reforça a legitimidade e a representatividade da entidade.

Entre os objetivos da nova gestão estão a modernização da governança, fortalecimento do futebol de base e ampliação do calendário esportivo municipal (#CalendárioLTD). A liga visa unir tradição e inovação, promovendo integração social e formação de talentos. Parcerias com entidades como a #UTAM3Lagoas fortalecerão projetos esportivos comunitários.

