Castramóvel entra em recesso para manutenção em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas informou que o Castramóvel municipal está temporariamente em recesso para a realização de manutenções no trailer e devido às férias da equipe responsável. A ação é coordenada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. A expectativa é que o serviço de castração animal seja retomado até o início do mês de março. Durante esse período, apenas os procedimentos realizados na unidade móvel estão suspensos.

Os demais serviços oferecidos pelo CCZ continuam funcionando normalmente, incluindo vacinação de animais, coleta de sangue, exames de leishmaniose, microchipagem e aplicação de vermífugo. A Prefeitura reforça que o trabalho de prevenção e controle de zoonoses segue de forma contínua no município.

A população pode entrar em contato com o CCZ exclusivamente pelos telefones disponibilizados para orientações, solicitações e denúncias. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 6h às 18h, exceto feriados, na sede localizada no Parque Industrial.