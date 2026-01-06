quarta-feira, 7/01/2026

Castramóvel entra em recesso para manutenção em Três Lagoas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Prefeitura de Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas informou que o Castramóvel municipal está temporariamente em recesso para a realização de manutenções no trailer e devido às férias da equipe responsável. A ação é coordenada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. A expectativa é que o serviço de castração animal seja retomado até o início do mês de março. Durante esse período, apenas os procedimentos realizados na unidade móvel estão suspensos.

Os demais serviços oferecidos pelo CCZ continuam funcionando normalmente, incluindo vacinação de animais, coleta de sangue, exames de leishmaniose, microchipagem e aplicação de vermífugo. A Prefeitura reforça que o trabalho de prevenção e controle de zoonoses segue de forma contínua no município.

A população pode entrar em contato com o CCZ exclusivamente pelos telefones disponibilizados para orientações, solicitações e denúncias. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 6h às 18h, exceto feriados, na sede localizada no Parque Industrial.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Hanseníase: Semana Estadual reforça diagnóstico precoce

Milton - 0
Simone Oliveira Ortiz, que venceu a hanseníase, hoje leva uma vida normal como professora de Educação Infantil, mostrando a importância do diagnóstico precoce. A...
Leia mais

Águia Negra anuncia elenco para 2026 com jogadores africanos

Milton - 0
O Águia Negra divulgou oficialmente o elenco que disputará a temporada 2026, trazendo novidades que chamam atenção, como o camaronês Aubin Podbang e o...
Leia mais

Operação dos EUA na Venezuela acende alerta na América do Sul

Milton - 0
O presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE), senador Nelsinho Trad (PSD), comentou nesta segunda-feira (5) os impactos da operação americana...
Leia mais

Artigo: A Câmara de Campo Grande foi atuante e presente no dia a dia da Capital

Milton - 0
Assumir a presidência da Câmara Municipal de Campo Grande nesta Legislatura que se iniciou em 2025 significou representar uma Casa de Leis com o...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia