Card raro de Allen Iverson é vendido por R$ 4 milhões

Um card raro de Allen Iverson foi arrematado por US$ 701,5 mil (cerca de R$ 4 milhões – taxa de câmbio de [inserir data e taxa ou faixa de taxa]) em um leilão realizado pela Heritage Auctions, no dia 31 de janeiro. Este cartão de 1997, do tipo Skybox Ex 2001 Essential Credentials Now, tornou-se o mais valioso item de colecionador do ex-jogador da NBA, superando em quase dez vezes o recorde anterior de venda, de US$ 80 mil (aproximadamente R$ 464 mil – taxa de câmbio de [inserir data e taxa ou faixa de taxa]).

A peça, classificada com nota 5 pela PSA (indicando desgaste leve), foi uma das três únicas unidades produzidas e nunca havia sido colocada à venda até agora.

O alto valor é justificado pela raridade do cartão, que, ao lado de itens de Kobe Bryant e Damon Stoudamire, tem a quantidade de peças limitada ao número da camisa do jogador. Iverson, que foi um dos ícones da NBA e MVP em 2001, agora tem seu card entre os mais valiosos da história dos colecionáveis esportivos.

