CAMAPUÃ: Atendimentos com médicos especialistas seguem acontecendo de forma contínua.

A Prefeitura de Camapuã, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue realizando atendimentos contínuos com médicos especialistas, reforçando o compromisso com a ampliação e a qualificação dos serviços de saúde no município.

Na quinta-feira (25), aproximadamente 80 mulheres estão sendo atendidas pelo médico ginecologista, em mais um dia voltado ao cuidado e à saúde da mulher. Esse trabalho faz parte de um calendário regular de consultas especializadas, que contempla diversas áreas da medicina.

Além da ginecologia, a população camapuanense tem acesso a atendimentos com profissionais nas seguintes especialidades: cardiologia, ortopedia, pediatria, neurologia, urologia, oftalmologia e ultrassonografia. Os atendimentos ocorrem mediante encaminhamento médico e agendamento prévio na Secretaria de Saúde.

Para ter acesso às consultas com especialistas, é necessário que o paciente procure primeiro o médico da unidade de saúde (ESF) de sua região. Conforme avaliação médica o paciente será encaminhado para o médico especialista, já com o encaminhamento em mãos, o paciente deve se dirigir à Secretaria Municipal de Saúde para realizar o agendamento da consulta.

A Prefeitura de Camapuã reforça que os investimentos na área da saúde são prioridade, e que os atendimentos especializados fazem parte de uma estratégia mais ampla de fortalecimento da atenção básica e da melhoria do acesso da população aos serviços públicos.