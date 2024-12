Brasil conquista novo mercado agropecuário no Egito

O agronegócio brasileiro celebra mais uma importante conquista com a abertura do mercado agropecuário no Egito, que anunciou a aceitação de um novo modelo de certificado sanitário para carne bovina, além de autorizar a exportação de carnes e miúdos de búfalo. Este avanço fortalece a relação comercial entre os dois países, sendo o Egito o nono principal destino das exportações agrícolas do Brasil em 2024, com mais de US$ 2,59 bilhões em compras nos primeiros dez meses do ano.

Com essa nova abertura, o Brasil alcança 286 novas oportunidades de negócios em 62 destinos desde o início de 2023, consolidando o crescimento do setor. A conquista é resultado de um esforço conjunto do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e do Ministério das Relações Exteriores (MRE), que seguem ampliando a presença do Brasil no mercado internacional.