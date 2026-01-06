BR-163/MS segue com obras nesta terça-feira

As obras de ampliação e manutenção da BR-163/MS continuam nesta terça-feira (6), com equipes atuando em diferentes pontos da rodovia em Mato Grosso do Sul. Os serviços incluem duplicação de trechos estratégicos, correções no pavimento, reforço da sinalização horizontal e limpeza dos sistemas de drenagem, visando melhorar a segurança e a fluidez do tráfego. Durante a execução dos trabalhos, alguns segmentos operam em sistema de pare-e-siga ou contam com desvios temporários devidamente sinalizados, o que pode causar lentidão.

Municípios como Sonora, São Gabriel do Oeste, Bandeirantes, Jaraguari, Campo Grande e Dourados estão entre os locais impactados. A Motiva Pantanal orienta os motoristas a redobrarem a atenção e respeitarem a sinalização ao trafegar pelas áreas em obras. Em caso de chuva, os serviços poderão ser suspensos temporariamente por segurança.

Mais informações podem ser obtidas no site motivapantanal.com.br ou pelo telefone 0800 648 0163, que também atende via WhatsApp.