“Boré”, chefe do CV, é preso tomando whisky na praia de Niterói

Ederson Xavier de Lima (43) vulgo “Boré”, foi preso no domingo (28/9) enquanto bebia whisky com amigos em uma praia de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Natural de Cuiabá, Boré é apontado como um dos principais líderes do Comando Vermelho (CV) no Mato Grosso e estava foragido. Contra ele, havia um mandado de prisão por tráfico de drogas, com pena de 18 anos.

A prisão foi realizada por agentes da 1ª Delegacia de Polícia (Praça Mauá), em uma ação articulada com a Polícia Civil do Mato Grosso. Os policiais estavam à paisana e abordaram Boré e seus acompanhantes com firmeza: “Todo mundo com a mão na cabeça, polícia”, anunciaram.

O momento da prisão foi registrado em vídeo. Nas imagens, Boré aparenta surpresa e demora a reagir, sendo repreendido pelos agentes. Além do tráfico, ele também responde por receptação, extorsão e organização criminosa.