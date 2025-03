Bolsonaro apoia pré-candidatura de Gianni Nogueira ao Senado

O presidente Jair Bolsonaro confirmou, durante evento do PL Mulher em Dourados-MS, a pré-candidatura de Gianni Nogueira ao Senado nas eleições de 2026. A vice-prefeita de Dourados, que também é presidente do PL no município, recebeu o apoio de Bolsonaro para representar Mato Grosso do Sul na Casa Legislativa.

Em seu discurso, Gianni destacou a importância do Senado em equilibrar os Poderes e criticou a falta de apoio de senadores ao governo Bolsonaro, afirmando que é necessário “colocar um freio de arrumação no Supremo Tribunal Federal”. Ela também ressaltou sua determinação em lutar pelo Estado e pelo país.

O anúncio foi feito em meio a um evento que reuniu mais de 150 mulheres conservadoras. Durante a videoconferência, Bolsonaro afirmou que uma vaga para o Senado seria destinada a uma mulher de Mato Grosso do Sul, reafirmando seu apoio à pré-candidatura de Gianni. Com o respaldo do presidente, a futura candidata promete batalhar por mudanças significativas no Senado.