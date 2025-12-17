Balanço e metas: governador reúne secretariado para avaliar trabalho e garantir entregas a MS

O governador Eduardo Riedel se reuniu nesta quarta-feira (17) com todos os secretários estaduais e presidentes de autarquias do Estado. O objetivo foi avaliar os resultados e metas alcançadas em 2025. A avaliação foi positiva devido o avanço em diferentes áreas. Ele destacou que a principal marca da gestão é melhorar a vida do cidadão, com entregas de qualidade em todos os setores. Sempre com o cuidado de não deixar ninguém para trás.

Durante a reunião secretarial foram apresentados grandes avanços na gestão estadual, como a ampliação da educação profissional nas escolas, a entrega de novos equipamentos de saúde, entre eles o Hospital Regional de Dourados, além da redução dos índices de criminalidade no Estado.

Na infraestrutura foi ampliada a malha rodoviária com foco no escoamento da produção e segurança nas estradas. Também foram pactuadas obras urbanas nas 79 cidades pelo programa MS Ativo. Na área social houve uma redução da pobreza extrema no Estado com busca ativa (famílias) e manutenção dos programas (sociais).

Governador discursa durante reunião secretarial

A economia cresceu e diversificou devido o ambiente positivo, que contribuiu para investimentos bilionários do setor privado, gerando empregos e novas oportunidades. Outra novidade foi a concessão da Rota da Celulose, que vai qualificar a logística em uma região estratégica do Estado.

“Nossa marca é a capacidade de fazer gestão em todas as áreas, para que possamos entregar resultados positivos diretamente às pessoas, melhorar a vida delas. Temos esta responsabilidade com a sociedade, sem deixar ninguém para trás. Sabemos do esforço, dedicação e comprometimento de toda equipe”, afirmou o governador.

Riedel destacou que nestes três anos foram entregues muito do que foi pensando no plano de governo, em 2022. “Temos muito a fazer ainda, mas estamos fazendo o melhor possível. Avançamos em muitos setores. Somos um governo com um único propósito. Este ano foi muito desafiador a todos nós, mas tivemos capacidade de união e unidade. Ano que vem será desafiador e nosso foco será no trabalho para levar resultados às pessoas”.

Projetos e avanços

A reunião secretarial contou com todos os secretários titulares e adjuntos, além dos presidentes de todas autarquias e fundações. Foi apresentado o balanço estratégico de todo Governo do Estado, com as metas e ações realizadas.

Depois cada secretário teve a oportunidade de apresentar os projetos, atividades, metas alcançadas e resultados obtidos no ano em cada pasta.

Na educação entre os destaques está a ampliação da educação profissional. Cerca de 45% dos alunos do ensino médio (Rede Estadual) têm aulas de ensino profissionalizante. Todas as escolas possuem equipamentos de robótica e 70% das unidades estão reformadas.

Na saúde destaca o PPP (Parceria Púbico-Privada) do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) e será inaugurado no sábado (20) o Hospital Regional de Dourados. O Estado ainda teve a maior cobertura vacinal do Brasil.

A segurança apresentou redução dos índices de homicídios, roubos e furtos. Também de forma transversal foi fortalecida a rede de proteção às mulheres, com ampliação das Salas Lilás (57 cidades) e do programa Promuce (Programa Mulher Segura MS) em 39 municípios. Ainda ajudou na cidadania (MS em Ação) e preservação com 11 bases do Corpo de Bombeiros no Pantanal.

Com uma gestão municipalista, o governador firmou obras urbanas nas 79 cidades, com o programa MS Ativo, que vai chegar a R$ 1,9 bilhão de investimento. Para qualificar a logística ampliou a malha rodoviária, com obras estruturantes em todas as regiões. O saneamento avançou e já chega a 74% de cobertura de esgoto. A meta é universalizar os serviços até 2028, chegando a 90%.

Para a cultura foram repaginados os festivais de Bonito e América do Sul, tendo como foco a sustentabilidade e inclusão. O “MS ao Vivo” recebeu mais de 200 mil pessoas na Capital, sucesso de público. Também foi feita a primeira edição da “Bienal do Livro”, que atraiu 45 mil visitantes e teve 100 mil exemplares vendidos.

Para o vice-governador José Carlos Barbosa todos os avanços mostram a integração e trabalho transversal da equipe. “Muito bom celebrar os bons indicadores de cada área. Mesmo em momentos de dificuldade este cenário nos dá tranquilidade neste final de 2025. Já antevendo que ano que vem teremos mais responsabilidade, pois será o ano que vamos fechar nosso mandato, com um time competente”.

Reunião ocorreu no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo

Metas cumpridas

O balanço estratégico apresentado sobre 2025 mostra uma avaliação positiva dos trabalhos desenvolvidos por todas as secretarias. No contrato de gestão foram apresentados 299 projetos, com 539 entregas. Foram cumpridas 88% das metas apresentadas no começo do ano.

Já em relação as metas ficadas no plano de governo da atual gestão, cerca de 98% das ações previstas já foram concluídas desde 2023. O foco é melhorar a vida das pessoas, oferecer entregas públicas de qualidade, com eficiência e zelo ao dinheiro público.

“Finalizando o ciclo de gestão em 2025 com avanços no contrato de gestão. O time fez um excelente trabalho. A maioria das ações foi cumprida. Nosso objetivo é atender cada vez mais a população. Estamos terminando bem o ano do ponto de vista financeiro, gestão pública e entregas a população. Foco é manter as entregas e resultados em 2026”, avaliou o secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Pérez.