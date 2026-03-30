Atlético-PI domina Série A2 com gol-relâmpago de Natalinha

Atacante marca com apenas 8 segundos e garante vitória do clube piauiense

Milton
Publicado por Milton
Foto: Samuel Pereira | CAP

Atacante marca com apenas 8 segundos e garante vitória do clube piauiense

Natalinha fez história no Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 de 2026 ao marcar o gol mais rápido da edição, com apenas oito segundos de jogo, em vitória do Atlético-PI por 5 a 2 sobre o Ação-MT, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. A jogadora de 26 anos aproveitou a saída adiantada da goleira adversária e finalizou com um toque por cobertura, abrindo o placar para o Cavernão. Com este resultado, o time piauiense mantém 100% de aproveitamento e lidera a competição com nove pontos. Além de Natalinha, Thalita, Adriane Nenê, Tabatha e Letícia Pires balançaram as redes, enquanto Índia e Duda Silva descontaram para o Ação-MT.

O próximo compromisso do Atlético-PI será diante do Ceará, fora de casa, no dia 4 de abril, às 15h, enquanto o Ação-MT receberá o Vila Nova, às 16h, no mesmo dia. Natural de Caucaia-CE, Natalinha iniciou sua carreira no Caucaia e passou por clubes como Tiradentes-CE, CRESSPOM e Fortaleza, conquistando títulos estaduais antes de chegar ao Atlético-PI nesta temporada. A atacante já se destaca como peça-chave do time, consolidando sua estreia na Série A2 com um gol histórico.

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