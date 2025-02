Atendimento on-line do CadÚnico será suspenso a partir desta sexta-feira para migração de plataforma

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania informa que o atendimento on-line do Cadastro Único (CadÚnico) será suspenso a partir desta sexta-feira (28), nas 29 unidades da Rede de Assistência Social de Campo Grande (Cras e Centros de Convivência) que realizam o serviço, incluindo a Central do Cadastro, localizada no Bairro Amambaí. O serviço será retomado no dia 17 de fevereiro.

A suspensão provisória ocorre devido à migração para a nova plataforma do governo federal, que visa agilizar e facilitar o acesso dos beneficiários aos programas sociais.

Em Campo Grande, as equipes da Secretaria de Assistência Social que atuam no Cadastro Único estão sendo orientadas a manter o cadastramento manual para o público prioritário, conforme legislação, que inclui os PCDs e os idosos, com o objetivo de garantir o acesso ao direito, porém, entretanto, também diminuir a possibilidade de erro operacional no sistema.

“A equipe do Cadastro vai estar disponível nas unidades para prestar orientações a respeito do novo sistema e dos programas. As famílias que tiverem dúvidas a respeito de liberação ou bloqueio, podem procurar a unidade para receber orientação e informação a respeito do serviço e de outros programas também”, frisou a gerente do Cadastro Único, Mayara Almeida da Silva Ferreira.

A técnica reforça que em todas as unidades, o atendimento será realizado de forma manual e restrita para o público prioritário que procurar os locais que realizam o Cadastro Único.

Treinamento

Para a implementação do novo sistema, os 70 gestores e operadores do Cadastro Único que trabalham nas unidades de atendimento da Assistência Social da Capital estão recebendo, desde a semana passada, uma capacitação realizada por técnicos do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome para aprenderem a utilizar a nova plataforma.

Os coordenadores de todas as unidades que realizam atendimentos de Cadastro Único organizaram as equipes de acordo com as demandas individuais de cada unidade, para que os servidores que atuam na operacionalização do sistema participem da capacitação on-line, sem comprometer o atendimento com as famílias.

“Estamos tomando todas as providências para minimizar os impactos na população, porém é necessário destacar que esta é uma ação do governo federal, responsável pela implementação das mudanças no sistema. Nossos técnicos irão trabalhar para garantir a otimização do atendimento ao cidadão durante o período de suspensão do Cadastro on-line”, afirmou a secretária de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento.

No total, 175.675 famílias estão inscritas no Cadastro Único do município, de acordo com levantamento de fevereiro. O CadÚnico garante o acesso das famílias de baixa renda a diversos benefícios, como a tarifa social de água e energia elétrica, além de programas de transferência de renda.

Melhorias

A reforma que irá implantar o novo Cadastro Único permitirá evoluções constantes no sistema e irá garantir mais segurança, eficiência no combate às fraudes, uma integração mais ampla com outras bases de dados do Governo Federal, agilidade e otimização dos processos de atualização cadastral e no atendimento ao cidadão.

De acordo com informações do Governo Federal, ass mudanças não exigirão qualquer atualização ou ação por parte das famílias já inscritas, que continuarão tendo acesso normal aos benefícios.

O objetivo é automatizar o preenchimento das informações das famílias, evitar erros e tornar o processo de atendimento na rede do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) mais ágil. Integrações de dados, que antes levavam dois ou três meses para serem realizadas, poderão ser feitas em poucos dias, por meio de processos automatizados e rotineiros.

Outra novidade do sistema será a possibilidade de acessar o formulário do Cadastro Único de maneira offline em dispositivos móveis (tablets ou celulares), o que irá facilitar o trabalho dos técnicos que atuam em áreas sem internet. Dessa forma eles não precisarão transcrever os dados coletados, registrados no formulário de papel

No entanto, os formulários impressos permanecerão como uma alternativa para inscrição e atualização de dados das famílias, em caso de necessidade.

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas quanto à suspensão temporária do sistema, a SAS disponibiliza o telefone (67) 4482-6038.

Além da Central do Cadastro e dos 21 Cras, o usuário também pode buscar atendimento relacionado ao Cadastro Único nos Centros de Convivência Tijuca e Botafogo.

O endereço das unidades pode ser acessado pelo link https://www.campogrande.ms.gov.br/sas/