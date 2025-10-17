sexta-feira, 17/10/2025

Ataque a tiros de fuzil deixa 2 mortos em Irajá

Investigação em andamento e clima de insegurança na comunidade

Publicado por Milton
Foto: Cápsula de projétil encontrada no chão sob viaduto em Irajá, no Rio/Reprodução/TV Globo

Na madrugada desta sexta-feira (17), pelo menos dois homens em situação de rua foram mortos a tiros de fuzil enquanto dormiam sob a marquise do metrô de Irajá, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O ataque aconteceu por volta das 4h, quando um carro parou em frente às vítimas e os ocupantes abriram fogo contra os sem-teto.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram surpreendidas no local, na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior. Além dos dois mortos, uma terceira pessoa ficou gravemente ferida e foi socorrida pelos bombeiros.

O local ficou repleto de cápsulas espalhadas pelo chão, e um dos disparos atravessou a janela de uma casa próxima, parando em uma televisão. Felizmente, ninguém dentro da residência ficou ferido.

A equipe do 41º BPM (Irajá) foi acionada e encontrou os dois homens já sem vida. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para perícia.

Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime, nem sobre a identidade dos suspeitos, que seguem foragidos. A Delegacia de Homicídios da Capital assumiu as investigações para tentar esclarecer o caso e prender os responsáveis.

POLÍCIA

