As Dez Mais

Terça, 14 de outubro de 2025.

HOJE É DO METEOROLOGISTA

Faltam 72 dias para o Natal.

MANCHETES DO CORREIO DO ESTADO:

-Sem secretário há 40 dias, Saúde diz não ter dados para pôr fim à falta de leitos…

-Justiça fecha o cerco contra uso do “orçamento secreto” em MS…

– Por receio de fuga, é mantida a prisão domiciliar de Bolsonaro…

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“Às vezes, Deus desconstrói coisas na nossa vida para construir algo novo. Permita que Deus mexa e mande. O que Ele prometeu irá se cumprir e nada, nem ninguém, será capaz de impedir. Deus é sempre fiel e seu agir nunca falha”.

Em nome de BDM o seu dinheiro digital e Boca do Povo: 27 anos imprimindo verdades, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

A Seleção Brasileira tomou de 3 a 2 do Japão. Precisa dizer mais?

2ª)

O governo de Eduardo Riedel está virando ‘governo de panelinhas’. É o que está nas rodas políticas…

3ª)

Eduardo Rocha quer sair candidato e nomear para seu lugar na Casa Civil um ‘tértius’…

4ª)

Secretaria de Saúde do Município há 40 dias não tem quem manda, mas a República de Iguatemi continua firme e ganhando bem…

5ª)

A irmã do senador dos milhões foi despejada por falta de pagamento de onde morava. Será que não têm coisa errada nisso?

6ª)

Passarinho me contou que para ser secretário de Saúde a primeira coisa que se faz necessário é assinar tudo que for mandado sem recusar nada…

7ª)

Ministro Alexandre de Moraes jogando duro. Recusou pedido de revogar prisão domiciliar de Bolsonaro e se ‘ele’ duvidar a Papuda é a serventia da casa.

8ª)

Na onda dos milhões a prefeita diz que arrumou 100 milhões para a educação. Eu… só acredito vendo…

9ª)

O Brasil se segura no agro. Carne bovina, suína e de frango lideram as exportações sem os Estados Unidos.

10ª)

Com todas as campanhas e salamaleques MS registrou o 30º feminicídio. A vítima é de Bandeirantes. O marido assassino continua foragido.

Chicotadas do dia!

Morreu ontem na Santa Casa D. Brenda, cujo marido ‘titanzeiro’ deu uma barbeirada na estrada, foi atropelado por uma carreta e ela perdeu a perna no acidente. Socorrida, não resistiu. Denúncia de final de semana é que ‘titanzeiros’ arregaçaram nas estradas estaduais onde ‘não há fiscalização’. Os titanzeiros são um perigo ao trânsito, um afronta às leis e reinam absolutos sem nenhuma providência. Isso merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes:

Luciano Lima: da ALEMS; Fagner Terra; Eson Índio; Renata Mendonça; Marçal Filho: prefeito de Dourados; Lilian Ajul Miyasato de Arruda; Iria Pedrassa Ortiz; Tereza da Silva; Dra. Fátima Aparecida; Sandra Maria Espíndola e Aline Yonamine Miyahira.

Nossos bons e queridos amigos:

Mônica Riedel: 1ª Dama de MS; Dra. Lauana Braz Andrekowiski Volpe Camargo: da Comissão de Direito de Família da OAB/MS; Flávio Kayatt: presidente do TCE-MS; Prefeito de Chapadão do Sul Walter Schlatter; Dr. Wilson Sami: médico-obstetra e Natálio Abrão: meteorologista.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuui.