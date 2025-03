As Dez Mais

Quarta, 26 de março de 2025.

Correio do Estado: Credenciada do Detran-MS emplacava carros para o tráfico

O Estado: Na corrida contra o colapso, prefeitura inicia busca por novos leitos.

“A guerra não decide quem está certo, mas quem sobra”

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

A Seleção Brasileira – que já tomou de 7 a 1 da Alemanha – ontem tomou de 4 a 1 da Argentina. Não vou nem comentar…

2ª)

A Starlink tá fazendo as ‘teles’ se borrar de medo e pressionar a Anatel para vetar a expansão de mais satélites na órbita do Brasil.

3ª)

Amanhã (quinta-feira) tem futebol de verdade: Corinthians versus Palmeiras pelo final do Campeonato Paulista. Será no Neoquímica Arena às 20:35 horário do MS. Corínthians tem a vantagem de ter vencido o primeiro jogo.

4ª)

Infraero flagrada pedindo ‘vaquinha’ para presentear com festinha a mulher do presidente da empresa. Isso pode custar o cargo dele e de muita gente.

5ª)

Se o Legislativo não impuser limites, a magistratura seguirá abusando da sua autonomia depois que o CNJ legitimou o chamado ‘teto obsceno’. Quiseram moralizar os gastos, mas o remendo ficou pior que o soneto.

6ª)

O Boeing 747-400 usado pelo Iron Maiden será desmontado e vendido aos pedaços por 66,66 euros, em referência ao sucesso da banda “The number of the beast” um dos grandes sucessos da banda…

7ª)

Credenciada do Detran virou agência do crime emplacando veículos roubados para o tráfico. Ela fabricava – sob encomenda- placas falsas para traficantes. Em 1 ano e meio a estampadora ‘fajutou’ mais de 500 placas. O dono da ‘arataca foi preso em Camboriú-SC.

8ª)

A polícia alerta: “Quem compra um carro ‘bob’ pode estar comprando: um carro que foi comprado e não pago; um carro roubado e até um carro conseguido mediante latrocínio. Quem compra segura a ‘bomba’.

9ª)

Reviravolta: “negativa de juiz favorecendo o frigorífico Boibrás, livrando-o de uma dívida de R$ 219 milhões com a Receita Federal poderá sofrer uma reviravolta. Passarinho me contou que a PF poderá entrar no caso e vai sobrar pra todo mundo. O assunto havia sido denunciado aqui nas 10 Mais.

10ª)

A Boibrás contratou para se livrar da portentosa dívida o escritório do filho de desembargador afastado por venda de sentença. Ficou feio para a Justiça e pior ainda para os órgãos de controle que viram a “coisa” acontecer e não fizeram nada.

Chicotadas do dia!

O que tem de azeite de oliva falsificado no Brasil é coisa do ‘arco da velha’. De cada ‘dez’, sete são mais faltos que nota de três. Eles estão nas prateleiras dos supermercados e muita gente está comprando óleo de soja engarrafado com um ‘pouquinho’ de azeite. Isso é fraude, é golpe, é canalhice e merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

