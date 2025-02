As Dez Mais

Quarta, 5 de fevereiro de 2025.

Hoje é o Dia Nacional da Mamografia.

Manchetes dos jornais diários da Capital:

CORREIO DO ESTADO: Governo de antecipa e firma pacto antiqueimadas para o pantanal

O ESTADO: Deputados definem líderes e comissões nesta quarta-feira

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“Rostinho lindo envelhece, maquiagem sai com água, pele bonita enruga, cabelo embranquece, corpo lindo cai. Apenas o caráter permanece”.

Em nome de BDM o seu dinheiro digital e Laticínio Serra Dourada: o puro leite da fazenda na sua mesa, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Juros altos aplicaram um freio no mercado imobiliário em nosso estado. Está prevista uma queda na comercialização de imóveis tipo: “quem vendeu, vendeu; quem não vendeu não vende mais”.

2ª)

Conselheiro Ronaldo Chadid que vive chorando as ‘pitangas’ sem conseguir viver com seu salário de quase 30 mil mensais, foi ao mais caro Shopping do Brasil – o JK Iguatemi-SP – e caiu no conto do vigário. Como dizia a Tia Laura: o alheio chora o dono…

3ª)

A Rodar, empresa que operava no Aeroporto Internacional de Campo Grande e que era usada para lavar dinheiro e pagar propinas a filhos de um desembargador afastado acusado por venda de sentenças ‘não é e nunca foi táxi”. Trata-se de uma empresa de aplicativo.

4ª)

Se você vai fazer seguro de sua moto ou carro não faça com uma seguradora de fundo de quintal porque a vítima poderá ser você. Procure saber se a empresa é legalizada junto à SUSEP. Fora disso, fuja de espertalhões. Quem avisa amigo é.

5ª)

Pouca gente sabe, mas um advogado possui num hangar em Campo Grande 30 milhões em aviões: um super Baron B-58, um King Air, um jato Hawker-400 e um Bonanza, tudo avaliado em US$ 6 milhões de dólares, ou R$ 30 milhões de reais. Esse tá rico, heim?

6ª)

Vinícius Silva de Souza, investigador da 59ª DP do Rio de Janeiro, invadiu a Delegacia da Mulher em Duque de Caxias e sentou bala na ex-namorada. No entrevero trocou tiros com os colegas de profissão e acabou morto. Resultado da bagaça: 3 feridos e ele morto.

7ª)

Acidente de trânsito provocado pelo vereador Lucas Lopes Ribeiro (PT), provocou uma confusão em Ribas do Rio Pardo, no fim de semana. Ele atropelou uma mulher de 41 anos e fugiu sem prestar socorro. O povo botou fogo no carro dele e o veículo virou cinzas.

8ª)

Começou ontem os trabalhos na Câmara de Três Lagoas presidida pelo vereador Tonhão. Ele enfocou a harmonia dos poderes em benefício da população.

9ª)

O prefeito de Três Lagoas Cassiano Maia apresentou para aos vereadores e à população suas 20 principais metas de gestão para este ano: Saúde, Educação, Habitação e Desenvolvimento Econômico.

10ª)

Está sendo julgado no Tribunal do Juri desta Comarca o médico-veterinário José Bernardino Prado Lo Pinto que, para resguardar a integridade da irmã e a própria mãe, da violência do ex-cunhado Erick Wagner Batista, atirou e matou o bravão. A defesa do réu está sendo feita pelo advogado e professor Dr. Fábio Trad.

Chicotadas do dia!

A Vila Nhá-Nhá precisa ser retomada de volta pela sociedade. O local está estigmatizado como ‘território sem lei’ permeado por maconheiros, chibabeiros, drogados e traficantes. Visitar o local seria como ‘subir o Morro no Rio de Janeiro’. A situação precisa de cuidados constantes da segurança pública. Na vila é um tal ‘pague para entrar e reze pra sair’. Isso merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes:

Empresário Claudio Sertão; Dra. Tatiana Ujacow; Publicitário Ariosto Barbieri; Almir Bruch Pereira; Alaor Peixoto; Ivelise Martinelli; Paulo Kosin Tibana; Emily Manica Amaral; Narda Cáceres; Andréa Kamyia Abdalla; Simonete Escobar; Dra. Maria Rosa Costa e Sidney Foroni.

Nossos bons e queridos amigos:

O corretor de seguros Carlos Abreu Filho; André Luiz Bacalá: Secretário Municipal de Governo e Políticas Públicas de Três Lagoas: Prefeito Henrique Budke: de Terenos; Willian Atallah: da Raviera Motors; Conrado: da Techsol Placas Solares; Damásio: do Suco Ptrat’s e Rainer “Camisão” Mikelson: assessor do deputado Lídio Lopes.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.