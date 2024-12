As Dez Mais

Quinta, 19 de dezembro de 2024.

Dia estadual da Poesia.

Faltam 5 dias para o Natal.

Manchete dos jornais diários da Capital:

CORREIO DO ESTADO: Governo do Estado garante economia milionária em dívida com a União. O ESTADO: Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça elegem novos presidentes.

1ª)

Justiça Eleitoral diplomou ontem os eleitos nas Eleições-2024 em nossa Capital: prefeita, vice e vereadores. Foi uma festa discreta, quase silenciosa e pra poucos.

2ª)

A Ucrânia matou o general russo Igor Kirillov, chefe da defesa nuclear da Rússia em explosão ocorrida em Moscou. Ele era acusado de ‘usar armas químicas proibidas’. A bomba estava numa scooter elétrica.

3ª)

Uma “coxinha” explodiu quando foi mordida por um cliente em Curitiba, deixando na vítima queimaduras superficiais na boca e no rosto. Quando explodiu a cozinha fez o mesmo som de um pneu estourando. A massa quente voou para todos os lados.

4ª)

O Papa Francisco revelou que na sua viagem em 2021 ao Iraque havia um “esquema” de homens-bomba para matá-lo, mas que “Graças a Deus” eles foram mortos antes de conseguir concretizar o atentado.

5ª)

O desembargador presidente do TJMS Sérgio Martins, devolvido ao cargo depois de afastado e obrigado a usar tornozeleira eletrônica, literalmente “caiu pra cima”. O TJ elegeu novos gestores para o biênio 2025/2026 que irão assumira partir de 3 de fevereiro: Presidente Dorival Pavan, Fernando Mauro Marinho (vice) e Ruy Celso Barbosa Florence, Corregedor-geral.

6ª)

O Senado isentou de impostos os refrigerantes e armas na reforma tributária do consumo. Os produtos saíram da lista do “imposto do pecado” criado para desestimular o consumo de itens que fazem mal à saúde.

7ª)

Dólar fechou ontem a R$ 6,26. Previsão é que continuará subindo enquanto a o Brasil não fizer as reformas econômicas. a reforma tributária vai elevar a alíquota do IVA (Imposto sobre Valor Agregado para 28,6% e não em 26,5% para o tributo.

8ª)

Além da iluminação de Aquidauana que ficou um show, outra que merece destaque é a da cidade de Bonito. Essa também ficou lindíssima.

9ª)

O prefeito de Corumbá Marcelo Iunes foi condenado a reduzir o número de comissionados na prefeitura. Dos 410 ele aumentou para 623 servidores. Iunes vai ter que devolver aos cofres municipais o ‘estouro funcional’ por ele provocado.

10ª)

O Real Madrid conquistou a Copa Intercontinental com gols dos jogadores Mbappé, Rodrygo e Vini Jr., eleito o “Melhor do Ano” e o “Melhor da Copa”.

Chicotadas do dia!

Caminhões acima do peso acabaram com a estrada Parque, tirando eucalipto e carvão para a empresa de celulose de Ribas do Rio Pardo. O carvão vem de uma fazenda frequentemente denunciada por tratar funcionários em condições análogas à de escravos. Tudo seria resolvido se o Governo do Estado instalasse balanças para aferir o peso carregado pelos caminhões, mas a coisa vem sendo tratada num jogo de ‘compadrismo’ que dá até para desconfiar. Esses merecem as nossas duplas e triplas chicotadas.

