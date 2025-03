Arroz: Do prato à construção civil e cosméticos

O arroz, presente na mesa de 60% da população mundial, vai muito além da alimentação. Originário da Ásia, o cereal chegou ao Brasil no século 16 e é fundamental na dieta, com um consumo médio de 34 Kg por pessoa anualmente. No entanto, suas utilidades não se limitam à culinária.

A casca do arroz, por exemplo, é usada na produção de cimento e isolantes, com destaque para a sua queima, que gera materiais para a construção civil. Segundo Luís Schiavo, CEO da Naval Fertilizantes, essa casca se torna um recurso energético de alto valor.

Além disso, fibras do arroz estão sendo aproveitadas em produtos sustentáveis, como copos e talheres biodegradáveis, antibacterianos e sem odor. Dessa forma, o arroz se reinventa, mostrando que sua presença vai muito além da alimentação, contribuindo para a indústria e o meio ambiente.