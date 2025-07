Antônio João fortalece ações na primeira infância com foco em educação e trânsito.

Na última semana, a Prefeitura de Antônio João promoveu dois encontros integrados que reafirmam o compromisso do município com o cuidado desde os primeiros anos de vida e com a segurança no dia a dia da população. Foram realizadas a 2ª Reunião com o Comitê do PMPI (Plano Municipal pela Primeira Infância) e a 1ª Reunião da Coordenação de Educação do Trânsito.

O momento reuniu secretários municipais, assessor orçamentário, diretores escolares, coordenadores, vereadores Cris Ramos e Matheus Albuquerque, conselheiros municipais e representantes da Polícia Militar, com o objetivo de alinhar ações, apresentar resultados e organizar as próximas etapas das iniciativas em andamento.

A coordenadora do PMPI apresentou o balanço das ações voltadas à Primeira Infância no 1º semestre de 2025, destacando o engajamento intersetorial das secretarias e a importância da continuidade dos investimentos na área. Também foram repassadas orientações orçamentárias específicas relacionadas ao Plano Plurianual (PPA), com atenção especial às políticas públicas destinadas às crianças de 0 a 6 anos.

No mesmo encontro, foi realizada a 1ª Reunião da Coordenação de Educação do Trânsito, com a apresentação oficial de Eliane Oliveira de Matos como Coordenadora Municipal de Educação para o Trânsito. Ela destacou a necessidade urgente de ações educativas permanentes, iniciando já na Educação Infantil, e solicitou apoio dos secretários para a construção de uma cultura de trânsito mais segura e consciente em Antônio João.

A Polícia Militar apresentou dados preocupantes sobre o trânsito local: mesmo sendo um município de pequeno porte, Antônio João apresenta índices elevados de acidentes com ferimentos graves e mortes, em sua maioria causados por:

não uso de capacetes adequados;

condução de motocicletas com calçados inadequados (como chinelos);

ausência do uso de cinto de segurança;

direção sem habilitação;

e a prática perigosa de beber e dirigir.

Além disso, o excesso de velocidade em cruzamentos é uma das principais causas dos acidentes no município. Diante desse cenário, foi anunciado que a fiscalização será intensificada pela Polícia Militar, com foco em coibir infrações e salvar vidas.

A Prefeitura orienta a população: respeite as leis de trânsito, utilize os equipamentos de segurança, mantenha seus documentos em dia e jamais misture álcool com direção. A educação começa na infância, mas a responsabilidade é de todos.

Por fim, a administração reforça a importância da participação da comunidade nas reuniões e audiências públicas. Estar presente e bem informado fortalece a cidadania e contribui para decisões mais justas e eficazes para toda a cidade.

A participação popular é sempre bem-vinda — e essencial — para uma Antônio João cada vez mais segura e humana.