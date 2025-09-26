AMAMBAI: Thiago Montório abre programação de palestras da Expobai 2025

A 34ª Expobai abriu oficialmente sua programação de palestras na manhã desta quinta-feira, 25 de setembro. O primeiro encontro ocorreu no salão de eventos do Sindicato Rural, às 8h30, com a apresentação do tema “Gestão de risco na compra de insumos”, ministrado por Thiago Montório, representante da Coamo.

O ciclo de palestras faz parte da programação oficial da feira e conta com apoio da Prefeitura de Amambai, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Famasul e demais parceiros.

Fonte: Secom/Prefeitura de Amambai