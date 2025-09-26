sexta-feira, 26/09/2025

AMAMBAI: Thiago Montório abre programação de palestras da Expobai 2025

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A 34ª Expobai abriu oficialmente sua programação de palestras na manhã desta quinta-feira, 25 de setembro. O primeiro encontro ocorreu no salão de eventos do Sindicato Rural, às 8h30, com a apresentação do tema “Gestão de risco na compra de insumos”, ministrado por Thiago Montório, representante da Coamo.

O ciclo de palestras faz parte da programação oficial da feira e conta com apoio da Prefeitura de Amambai, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Famasul e demais parceiros.

Fonte: Secom/Prefeitura de Amambai

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Condenado por tráfico, dono do @mjumilgrau é procurado pela polícia

Milton - 0
A Polícia Civil e a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul intensificam as buscas por Eduardo Henrique Lourenço da Silva, administrador do perfil...
Leia mais

Vitor Rocha pode assumir Secretaria de Saúde de Campo Grande, diz Jamal

Milton - 0
Após a destituição de Rosana Leite, a prefeita Adriane Lopes (PP) deve indicar o médico e vereador Dr. Vitor Rocha (PSDB) para assumir a...
Leia mais

Bolsonarismo admite erro ao unir PEC da Blindagem e Anistia em pauta

Milton - 0
No último domingo (21), manifestações em todas as capitais pressionaram contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que protege parlamentares de investigações e...
Leia mais

Papy reforça defesa por modernização da Lei do Prodes em encontro com empresários

Milton - 0
O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Papy, defendeu nesta terça-feira (23) a modernização da Lei do Prodes durante o workshop “Diálogos...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia