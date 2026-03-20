Agendão: Semana do Artesão, Feira Geek e Festa do Peixe movimentam MS no fim de semana

O fim de semana em Mato Grosso do Sul reúne uma programação que valoriza a cultura regional, a economia criativa e o entretenimento para diferentes públicos. Na capital, o destaque é a 18ª Semana do Artesão, que reúne oficinas, cursos, feiras e apresentações culturais em diferentes espaços, reforçando a valorização dos saberes tradicionais e da produção local.

Também entra na programação a 3ª Feira Geek, realizada no campus da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) em Campo Grande, com concurso de cosplay, competições de k-pop, sessões de RPG e expositores de jogos e colecionáveis.

No interior, o Agendão espalha-se por diferentes municípios, com a ExpoRibas, em Ribas do Rio Pardo, que combina rodeio, shows e praça de alimentação; o 48º Encontro Estadual do Laço Comprido, em Ponta Porã, com competições e apresentações musicais; a 5ª Festa do Peixe, em Selvíria, que valoriza a gastronomia e os shows regionais; e o projeto Cinema Itinerante, em Aquidauana, que leva sessões gratuitas ao ar livre para a população.

A Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do fim de semana. Confira:

Sexta-feira (20)

18ª Semana do Artesão – A Semana do Artesão reúne cursos, oficinas, feira de artesanato, workshops e apresentações culturais, valorizando a produção artesanal e os saberes tradicionais. Confira a programação detalhada neste link.

Horário: a partir das 14h

Local: Armazém Cultural e Feira Central

Entrada: Gratuita

3ª Feira Geek – A Feira Geek da UEMS chega à sua terceira edição reunindo cultura pop, com concurso de cosplay, competição de k-pop, sessões de RPG e diversos expositores de jogos, colecionáveis e artes.

Horário: 9h às 18h

Local: UEMS Campo Grande – Bairro Santo Amaro

Entrada: Gratuita

Espetáculo “Petúnia” – O grupo Fulano di Tal apresenta uma narrativa poética que mistura memória e imaginação para contar a história de uma jovem marcada por sua diferença, abordando temas como identidade e afeto.

Horário: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200

Entrada: Gratuita

Clássicos do Rock – O Irlandês Pub promove uma noite dedicada aos grandes sucessos do rock, com apresentações da banda Hitma, Gabriel Noah e banda, além de abertura com Rafa Granelli.

Horário: 17h

Local: O Irlandês Pub – R. Oceano Atlântico, 115

Entrada: Gratuita até 20h

Dazantiga: Summer Eletrohits – A Daza Club aposta na nostalgia dos anos 2000 com a festa Summer Eletrohits, trazendo hits que marcaram época ao som dos DJs Alex Monteli e Dr. Gil.

Horário: 23h59

Local: Daza Club – R. Marechal Rondon, 2181

Entrada: a partir de R$ 15, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/dazantiga-summer-eletrohits-sexta-feira-20-03/3351497

Yuup Experience – Um dos maiores parques indoor de Campo Grande, o Yuup Experience reúne mais de 1.200 metros quadrados de atrações voltadas para crianças e famílias. O espaço conta com 22 brinquedos, incluindo arena de trampolim, estações de street basquete, campos de futebol interativos, infláveis, fliperama, carrossel baby e área exclusiva para os pequenos. O parque ainda possui réplicas de dinossauros gigantes que interagem com o público e garantem cenários divertidos para fotos e brincadeiras.

Horário: 10h às 22h (sexta e sábado) e 12h às 20h (domingo)

Local: Shopping Campo Grande – 2º piso

Entrada: R$ 80 por 1 hora (R$ 15 a cada 10 minutos extras); 50% de desconto para crianças PcD mediante comprovação.

Diversão no Norte Sul Plaza – O Shopping Norte Sul Plaza reúne diversas atrações voltadas ao público infantil. Entre elas está o espaço Coisa de Criança, com cenários interativos no tamanho dos pequenos, incluindo camarim, cozinha, sala de aula e tobogãs com piscina de bolinhas.

A T-Rex Games também garante diversão com o Passaporte Kid Play, que permite acesso livre aos brinquedos durante todo o dia, além da experiência interativa T-Rex Tour. Já na Praça de Eventos, o Sítio Kids convida as crianças para uma aventura em um ambiente inspirado em fazenda, com brinquedos interativos, torre elástica, passarelas, escorregadores e piscina de bolinhas.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: valores variam por atração (a partir de R$ 15)

Arena Nickelodeon – A Arena Nickelodeon chega ao Shopping Campo Grande com um espaço temático inspirado em personagens como Patrulha Canina, Bob Esponja e Dora Aventureira. A atração reúne atividades interativas, circuitos, piscina de bolinhas e desafios lúdicos voltados ao público infantil, unindo diversão e aprendizado.

Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h

Local: Shopping Campo Grande

Entrada: a partir de R$ 50 (30 minutos)

Exposição Internacional – Dragões – O Shopping Bosque dos Ipês recebe uma mostra gratuita com dragões animatrônicos gigantes, que impressionam com movimentos, sons e efeitos especiais. A exposição proporciona uma experiência imersiva para todas as idades, reunindo criaturas mitológicas em cenários interativos espalhados pelo shopping.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796

Entrada: Gratuita

Ribas do Rio Pardo

ExpoRibas – Ribas do Rio Pardo prepara-se para uma noite de grande público com o show de César Menotti e Fabiano. A apresentação musical de abertura será de Fabio Kaida. A programação da ExpoRibas também conta com rodeio, praça de alimentação e muito mais.

Horário: a partir das 19h; show às 23h30

Local: Altos do Estoril

Entrada: a partir de R$ 150 (show), pelo link https://bilheteagora.com.br/comprar/3333/exporibas-2026

Ponta Porã

48° Encontro Estadual do Laço Comprido – O Clube do Laço Lino do Amaral Cardinal recebe o 48° Encontro Estadual do Laço Comprido. A dupla João Haroldo e Betinho sobe ao palco nesta sexta-feira.

Horário: a partir das 20h

Local: Clube do Laço Lino do Amaral Cardinal

Entrada: gratuita

Selvíria

5ª Festa do Peixe – O primeiro dia da Festa do Peixe terá show da dupla Henrique e Nájla. Em seguida, sobe ao palco a dupla Humberto e Ronaldo, levando ao público o show “Copo Sujo”, com repertório que mistura sucessos do sertanejo universitário e músicas conhecidas do público. A noite ainda contará com a animação do DJ Anderson.

Horário: a partir das 20h

Local: Av. João de Selvírio de Souza

Entrada: gratuita

Aquidauana

Cinema Itinerante – O projeto Cinema Itinerante leva sessões gratuitas de cinema a céu aberto para comunidades de Aquidauana, com estrutura para até 700 pessoas, telão gigante, pipoca e algodão doce. A estreia acontece no bairro São Francisco com exibição de animações para toda a família, além de proposta cultural que inclui apresentações artísticas em diferentes regiões do município.

Horário: a partir das 18h

Local: Bairro São Francisco – Aquidauana

Entrada: Gratuita

Sábado (21)

18ª Semana do Artesão – A programação reúne oficinas, cursos, feira de artesanato e apresentações culturais, valorizando a produção artesanal e os saberes regionais. Confira a programação detalhada neste link.

Horário: a partir das 8h

Local: Morada dos Baís

Entrada: Gratuita

Circuito Cultural – Edição Sarau Amigo dos Livres – O Instituto Projeto Livres promove um sarau com teatro, música, capoeira e literatura, com destaque para o espetáculo “O Fantástico Relógio da Rute”, da Cia Teatro DiVerso.

Horário: 16h às 21h

Local: Instituto Projeto Livres – R. Quincas Vieiras, 300

Entrada: Gratuita

Desapega CG – O maior evento de desapego de Campo Grande reúne mais de 60 expositores e mais de 20 mil itens entre moda circular, decoração e antiguidades.

Horário: 8h às 16h

Local: Parque Ayrton Senna

Entrada: Gratuita

3ª Feira Geek – A Feira Geek da UEMS reúne cultura pop com concurso de cosplay, competição de k-pop, sessões de RPG e diversos expositores de jogos, colecionáveis e artes.

Horário: 11h às 20h

Local: UEMS Campo Grande – Bairro Santo Amaro

Entrada: Gratuita

Espetáculo infantil “Navegantes” – O grupo Deslimites apresenta uma viagem lúdica com atores e bonecos, explorando histórias dos rios e a importância da preservação ambiental.

Horário: 16h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200

Entrada: Gratuita

Apresentação de livros – Goretti di Moura – Em celebração ao Dia Mundial da Poesia, a cantora e compositora Goretti di Moura promove um encontro literário com apresentação de seus livros “Sementes no Sangue”, “É Assim que Eu Vejo as Estrelas” e “Relógio dos Anos”.

Horário: 17h

Local: Café Doce Lembrança

Entrada: Gratuita

Sunset Amanut – A Pista é Delas – A festa Amanut celebra o Mês da Mulher com line-up 100% feminino, reunindo DJs da cena eletrônica em uma tarde de muita música e pista animada.

Horário: 17h

Local: Capivaras Cervejaria – R. Pedro Celestino, 1079

Entrada: a partir de R$ 10

Vamo Apelá + Dubmistah – O Vizú Ateliê Bar recebe o sistema de som Vamo Apelá e o projeto Dubmistah para uma noite de discotecagem com produções autorais e dubplates exclusivos.

Horário: 17h

Local: Vizú Ateliê Bar – R. Antonio Maria Coelho, 1290

Entrada: Gratuita

Espetáculo “Petúnia” – O grupo Fulano di Tal apresenta uma peça que mistura memória e imaginação para abordar identidade e afeto em uma narrativa sensível e poética.

Horário: 20h

Local: Espaço Fulano di Tal – R. Rui Barbosa, 3099

Entrada: Gratuita

Nos Embalos de Sábado à Noite – As cantoras Laura Lima e Ruby Music sobem ao palco com uma banda completa para reviver clássicos de artistas como Bee Gees, ABBA, Michael Jackson e Queen.

Horário: 20h

Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186

Entrada: a partir de R$ 80, pelo link https://meaple.com.br/esn/nos-embalos-de-sabado-a-noite-em-campo-grande

Ribas do Rio Pardo

ExpoRibas – O cantor Zé Felipe é a atração da noite deste sábado. A programação da ExpoRibas também conta com rodeio, praça de alimentação e muito mais.

Horário: a partir das 19h; show às 23h30

Local: Altos do Estoril

Entrada: a partir de R$ 150 (show), pelo link https://bilheteagora.com.br/comprar/3333/exporibas-2026

Ponta Porã

48° Encontro Estadual do Laço Comprido – A dupla Gilson e Júnior agita o evento neste sábado.

Horário: a partir das 20h

Local: Clube do Laço Lino do Amaral Cardinal

Entrada: gratuita

Selvíria

5ª Festa do Peixe – Já neste sábado, a Festa do Peixe volta a movimentar o calçadão da Avenida João Selvírio de Souza com mais atrações musicais. Sobem ao palco os cantores Rafael Fernandes e Ronaldo San e a dupla Alex e Yvan, que prometem animar o público com sucessos do sertanejo. O DJ Anderson também retorna para comandar a festa.

Horário: a partir das 20h

Local: Av. João de Selvírio de Souza

Entrada: gratuita

Domingo (22)

18ª Semana do Artesão – A Semana do Artesão reúne oficinas, cursos, feiras de artesanato, workshops e apresentações culturais, valorizando os saberes tradicionais e a produção local. Confira a programação detalhada neste link.

Horário: a partir das 14h

Local: conferir na programação

Entrada: Gratuita

Espetáculo “Petúnia” – O grupo Fulano di Tal apresenta uma narrativa sensível que mistura memória e imaginação para contar a história de uma jovem marcada por sua diferença, abordando temas como identidade e afeto.

Horário: 18h

Local: Espaço Fulano di Tal – R. Rui Barbosa, 3099

Entrada: Gratuita

Show dos Bêbados Habilidosos – Referência do blues e rock em Campo Grande, a banda Bêbados Habilidosos sobe ao palco da Cervejaria Canalhas para mais uma apresentação cheia de clássicos e energia.

Horário: a partir das 17h

Local: Cervejaria Canalhas – R. Oceano Atlântico, 99

Entrada: Gratuita

Ponta Porã

48° Encontro Estadual do Laço Comprido – Batô e Cleber fecham o evento no Clube do Laço Lino do Amaral Cardinal com muito modão sertanejo.

Horário: a partir das 20h

Local: Clube do Laço Lino do Amaral Cardinal

Entrada: gratuita