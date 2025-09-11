quinta-feira, 11/09/2025

ACP promove aulão preparatório para processo seletivo da SEMED

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Em apoio aos profissionais da educação, a ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública) realizará uma série de Aulões Preparatórios exclusivo para filiados, com foco no processo seletivo da SEMED (Secretaria Municipal de Educação).

Os encontros ocorrerão nos dias 13, 20 e 27 de setembro, com aulas em dois períodos: matutino, das 8h às 11h, e vespertino, das 12h às 15h. Os encontros serão realizados no auditório da FETEMS, localizada na Rua 26 de Agosto, nº 2315, Centro.

O conteúdo programático abrange disciplinas fundamentais para o certame, com professores especialistas em suas áreas:

  • Português, com o professor Augusto Cunha;
  • Legislação, com a professora Ana Ribas;
  • Conhecimentos Pedagógicos, com a professora Laressa Cintra.

As inscrições estão abertas de 8 a 12 de setembro e devem ser feitas por meio do telefone da Secretaria da ACP: (67) 3324-7014.

Para o presidente da ACP, professor Gilvano Bronzoni, o aulão é parte de um compromisso contínuo da entidade com a formação e valorização da categoria.

“Mais do que um cursinho preparatório, este é um espaço de acolhimento, troca de experiências e fortalecimento profissional. A ACP entende que investir na qualificação é também lutar por uma educação pública de qualidade”, destacou Bronzoni.

Segundo a secretária Educacional da ACP, professora Madalena Pereira, a iniciativa é mais uma forma de fortalecer a preparação dos profissionais da educação diante dos desafios dos processos seletivos.

“Nosso objetivo é garantir que os filiados tenham acesso a uma preparação de qualidade, com conteúdos direcionados e professores experientes. Acreditamos que esse apoio faz diferença na conquista de bons resultados”, afirmou Madalena.

A ação reforça o compromisso da ACP com a valorização e qualificação dos educadores da rede pública municipal, oferecendo suporte pedagógico gratuito e de excelência.

CATEGORIAS:
GERAL

