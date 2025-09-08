segunda-feira, 8/09/2025

Voz marcante da música brasileira, Angela Ro Ro se despede do palco da vida

Cantora e compositora pioneira, Angela Ro Ro enfrentava problemas de saúde e dificuldades financeiras. Sua trajetória marcou gerações com autenticidade e talento singular.

Publicado por Milton
Foto: A cantora Angela Ro Ro/Reprodução

A cantora e compositora Angela Ro Ro morreu nesta segunda-feira (8), aos 75 anos, no Rio de Janeiro, vítima de uma parada cardíaca após complicações de uma infecção. Internada desde junho, ela chegou a ficar 21 dias na UTI, passando por intubação e traqueostomia.

Ro Ro vivia com a saúde debilitada e enfrentava dificuldades financeiras, sobrevivendo com cerca de R$ 800 mensais de direitos autorais. Recentemente, lançou um site para receber doações e custear o tratamento hospitalar.

Com mais de 20 discos lançados e quase 80 músicas registradas, Angela foi uma figura inovadora da MPB. Sua voz rouca e inconfundível a consagrou com sucessos como Amor, Meu Grande Amor.

Nos anos 1970, viveu na Europa e participou do álbum Transa, de Caetano Veloso. De volta ao Brasil, consolidou-se como uma artista corajosa e autêntica, abrindo espaço para novas formas de expressão na música nacional.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

