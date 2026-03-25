Vini Jr. vive auge e assume protagonismo na Seleção Brasileira

Atacante destaca evolução com Ancelotti e prega foco coletivo rumo à Copa
Vinícius Júnior afirmou viver o momento mais feliz da carreira e se colocou pronto para assumir protagonismo na Seleção Brasileira, destacando o bom desempenho no Real Madrid e a expectativa de repetir o rendimento com a camisa nacional. Em entrevista antes do amistoso contra a Seleção Francesa de Futebol, o atacante evitou apontar o Brasil como favorito à Copa do Mundo, citando resultados recentes e mudanças no comando técnico.
Sob orientação de Carlo Ancelotti, o jogador destacou evolução tática e ambiente mais leve no grupo. Vini também mencionou nomes como Raphinha, Endrick e Estêvão como peças importantes na renovação da equipe. O confronto diante da França, seguido por amistoso contra a Croácia, será decisivo para ajustes finais antes da convocação. O atleta ainda comentou sobre a importância de Neymar, reforçando o desejo do grupo em contar com o craque no Mundial.