Vini Jr. vive auge e assume protagonismo na Seleção Brasileira

Jogador evita favoritismo e ressalta necessidade de evolução da equipe

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução/Redes Sociais/X/@vinijr

Atacante destaca evolução com Ancelotti e prega foco coletivo rumo à Copa

Vinícius Júnior afirmou viver o momento mais feliz da carreira e se colocou pronto para assumir protagonismo na Seleção Brasileira, destacando o bom desempenho no Real Madrid e a expectativa de repetir o rendimento com a camisa nacional. Em entrevista antes do amistoso contra a Seleção Francesa de Futebol, o atacante evitou apontar o Brasil como favorito à Copa do Mundo, citando resultados recentes e mudanças no comando técnico.

Sob orientação de Carlo Ancelotti, o jogador destacou evolução tática e ambiente mais leve no grupo. Vini também mencionou nomes como Raphinha, Endrick e Estêvão como peças importantes na renovação da equipe. O confronto diante da França, seguido por amistoso contra a Croácia, será decisivo para ajustes finais antes da convocação. O atleta ainda comentou sobre a importância de Neymar, reforçando o desejo do grupo em contar com o craque no Mundial.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Bezerro valoriza e arroba se mantém estável

Milton
Mercado de pecuária bovina acompanha firmeza apesar de turbulências O mercado de pecuária bovina de corte mantém firmeza diante da volatilidade global e da guerra...
Leia mais

Em paralelo à COP15, Campo Grande sedia Cúpula de Governos Subnacionais

ANELISE PEREIRA
Campo Grande será sede, nesta quinta-feira (26), da Cúpula de Governos Subnacionais e do 2º Encontro Regional Centro-Oeste do ICLEI Brasil, evento que integra...
Leia mais

Mulher é presa transportando droga na BR-262

Milton
Suspeita transportaria entorpecente mediante pagamento de R$ 5 mil Mulher é presa com 4 kg de droga na noite de terça-feira (24), no posto fiscal...
Leia mais

Cresce número de alunos no ensino superior em 2023 e 2024

Milton
Crescimento supera avanço populacional na maioria dos estados O número de estudantes no ensino superior voltou a crescer entre 2023 e 2024, alcançando 10,23 milhões...
Leia mais