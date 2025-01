Vereador Dr. Jamal destaca importância da articulação entre Câmara Municipal e bancada federal para ampliar recursos na saúde

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande receberam, na manhã desta sexta-feira (10), a deputada federal Camila Jara. A reunião, liderada pelo presidente da Casa de Leis, vereador Epaminondas Neto, o Papy, teve como objetivo fortalecer a articulação entre os parlamentares municipais e a bancada federal, visando ampliar a destinação de emendas para investimentos na Capital. Ainda neste mês, está prevista uma reunião com toda a bancada federal para intensificar essa parceria.

O vereador Dr. Jamal ressaltou a importância de destinar emendas para a área da saúde, destacando especialmente os trabalhos voltados à saúde do homem em Campo Grande e no interior. “Ampliar ações de prevenção, como no combate ao câncer de próstata, é essencial. Precisamos levar conscientização e atendimento para todos os cantos, fortalecendo o cuidado preventivo com a saúde masculina”, afirmou.

Dr. Jamal também agradeceu à deputada federal Camila Jara pelo apoio na destinação de uma emenda de R$ 700 mil ao Hospital São Julião, atendendo a um pedido de sua autoria. Ele destacou que a deputada se comprometeu a viabilizar, ainda este ano, uma nova emenda para ampliar os serviços de saúde do homem na Capital e no interior. “Com o apoio da deputada Camila Jara, estamos conseguindo viabilizar recursos fundamentais para a saúde pública. Estou coordenando os trabalhos nessa área e focado em garantir que esses recursos atendam as principais necessidades da população”, declarou.

Durante a reunião, os vereadores apresentaram diversas demandas nas áreas de saúde, educação e infraestrutura. O presidente da Câmara, vereador Papy, enfatizou o papel dos vereadores no acompanhamento dos recursos oriundos de emendas federais. “O vereador vai na comunidade, entende as necessidades, vai a Brasília e fiscaliza o andamento dessas emendas até sua execução, garantindo que o recurso chegue onde realmente é necessário”, explicou.

A deputada Camila Jara reforçou a importância do trabalho conjunto entre os diferentes níveis do Legislativo. “Os vereadores têm um papel essencial na identificação das necessidades da população. Nosso gabinete está à disposição para atender as demandas que chegam a eles e garantir que os recursos cheguem na ponta, beneficiando a todos”, afirmou.

Além de Camila Jara, a Câmara Municipal já recebeu outros integrantes da bancada federal, como o senador Nelsinho Trad e os deputados federais Vander Loubet e Beto Pereira. O vereador Dr. Jamal destacou que essas visitas permitem alinhar as necessidades da cidade e do interior com os recursos disponíveis. “Com essa articulação, conseguimos atender áreas prioritárias, como saúde, assegurando que as demandas sejam tratadas com seriedade e eficiência”, concluiu.