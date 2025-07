TRÊS LAGOAS: Unidades de acolhimento da SMAS recebem doações do Hospital Regional

Foi realizada na tarde de quinta-feira, dia 24 de julho, cerimônia de entrega de doações do Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé para as Unidades de Acolhimento da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) da Prefeitura de Três Lagoas. Os itens doados foram agasalhos, calçados e brinquedos.

A ação solidária foi resultado da mobilização dos colaboradores do Hospital Regional durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT) 2025, ocorrida entre os dias 14 e 18 de julho.

Representando o município, participaram da entrega a vice-prefeita e secretária da SMAS, Vera Helena Arsioli, e a diretora de Proteção Social de Alta Complexidade, Laura Daniela Figueiredo.

Já pelo Hospital Regional estiveram presentes Maycon Thiago Droumont Lima, supervisor de Pesquisa e Ensino e presidente da CIPA/SIPAT 2024/2025; Daniel Sá, diretor financeiro e operacional, representando a direção geral; José Monteiro, coordenador do SESMT; Ingrid, do setor de Metas, representando a Comissão Organizadora da SIPAT; e Marcelino, do setor Administrativo, representando os colaboradores do Instituto Acqua e prestadores de serviço terceirizados.