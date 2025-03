Trator tomba e deixa trabalhador ferido em fazenda de MS

Um trabalhador de 28 anos ficou ferido após um trator tombar e cair sobre seu corpo em uma fazenda na região do Porto da Manga, em Corumbá, Mato Grosso do Sul, na noite dessa terça-feira (25). O acidente ocorreu quando o homem, que retornava para a sede da propriedade rural, bateu contra um aterro, o que provocou o tombamento da máquina. O trator caiu sobre o trabalhador, deixando-o preso.

Moradores da região conseguiram resgatar a vítima cerca de uma hora após o acidente e acionaram o Corpo de Bombeiros. Os socorristas chegaram rapidamente ao local e encontraram o homem com ferimentos graves, incluindo suspeita de hemorragia interna. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro para atendimento médico especializado.

As autoridades ainda investigam as circunstâncias do acidente para determinar as causas e responsabilidades.