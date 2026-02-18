quinta-feira, 19/02/2026

Tragédia na BR-101 em Itajaí

Acidente deixa três mortos e provoca enorme congestionamento

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução Redes Sociais

Equipes de resgate atuam no local para socorrer vítimas e liberar tráfego

Um grave acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (18) no km 115 da BR-101, em Itajaí, sentido Sul, envolvendo dois caminhões e dois veículos de passeio, resultando na morte de duas mulheres e um homem. Uma vítima menor de idade ficou presa nas ferragens, mas foi resgatada com vida e encaminhada a um hospital. Outro homem também precisou de atendimento médico em unidade de saúde próxima. O trecho foi totalmente interditado para atendimento das vítimas e perícia, e o tráfego precisou ser desviado pelas vias marginais, provocando cerca de 12 km de congestionamento nos dois sentidos.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, concessionária da rodovia e Polícia Rodoviária Federal estão atuando no local. Os corpos aguardam a chegada da Polícia Científica para identificação e remoção. Ainda não há informações oficiais sobre as causas da colisão. A BR-101, principal corredor rodoviário do Estado, registra mais um episódio trágico em seu histórico de acidentes graves.

