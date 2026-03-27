Saulo Batista se filia ao PSD e reforça projeto político em Campo Grande

Empresário e ativista político passa a integrar partido liderado pelo senador Nelsinho Trad

O empresário e ativista político Saulo Batista deu mais um passo em sua trajetória pública ao oficializar sua filiação ao PSD, partido liderado em Mato Grosso do Sul pelo senador Nelsinho Trad.

Com atuação consolidada no setor de tecnologia e inteligência, Saulo construiu sua carreira pautada na inovação, gestão e visão estratégica. Casado e pai, ele vive em Campo Grande há mais de uma década, cidade onde desenvolveu suas atividades profissionais e ampliou sua atuação social e política.

Trajetória e perfil

Natural do Nordeste, com raízes na Bahia e em Pernambuco, Saulo Batista traz consigo uma trajetória marcada pelo trabalho e pela busca por desenvolvimento. Ao longo dos anos, se destacou como um profissional de alto nível, com visão global e forte posicionamento em temas sociais e políticos.

Sua entrada na política foi motivada pelo desejo de contribuir de forma mais efetiva com a sociedade, defendendo pautas voltadas à justiça social, desenvolvimento regional e melhoria da qualidade de vida da população.

Atuação política

Reconhecido por sua postura crítica e participativa, Saulo ganhou espaço no cenário político local como um nome ativo nos debates públicos, sempre defendendo maior eficiência na gestão pública e mais proximidade entre o poder público e a população.

Agora, com a filiação ao PSD, ele passa a integrar uma das principais forças políticas do Estado, ampliando seu campo de atuação e fortalecendo seu projeto político.

Novo momento

A chegada ao PSD marca um novo momento na trajetória de Saulo Batista. O partido, que tem como uma de suas principais lideranças o senador Nelsinho Trad, vem se consolidando como uma sigla estratégica no cenário estadual e nacional.

Para Saulo, a filiação representa alinhamento político e oportunidade de contribuir de forma ainda mais efetiva com projetos voltados ao desenvolvimento de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul.

Foco no futuro

Com experiência na iniciativa privada e vivência no debate público, Saulo Batista segue construindo seu caminho na política com foco em propostas concretas e no diálogo com a população.

A expectativa é que, dentro do PSD, ele amplie sua atuação e fortaleça sua presença no cenário político local, consolidando-se como uma liderança em ascensão.