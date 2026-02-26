quinta-feira, 26/02/2026

Santullo marca presença no lançamento do Instituto Diálogos liderado pela senadora Tereza Cristina

ANELISE PEREIRA
Prefeito André Guimarães, senadora Tereza Cristina, Marcelo Bertoni e Marco Aurélio Santullo.

A senadora Tereza Cristina lançou, em Brasília, o Instituto Diálogos, uma iniciativa voltada à articulação entre setores público, privado e acadêmico para discutir políticas públicas e propostas para o desenvolvimento sustentável do Brasil. A entidade tem como objetivo promover debates estratégicos sobre economia, geoeconomia, mercado de trabalho, infraestrutura e segurança alimentar.

Marco Aurélio Santulllo, Senadora Tereza Cristina e Zé Natan prefeito de Aparecida do Taboado.

Durante o lançamento, diversas autoridades e lideranças políticas marcaram presença, entre elas o presidente estadual do Progressistas em Mato Grosso do Sul, Marco Aurélio Santullo, que teve papel de destaque na articulação política do partido e no fortalecimento da iniciativa. Próximo à senadora e considerado uma das principais lideranças do PP no Estado, Santullo destacou a importância do instituto como instrumento para ampliar o debate e contribuir com projetos de desenvolvimento para Mato Grosso do Sul e para o país.

Segundo ele, o Instituto Diálogos também poderá incentivar a participação de novas lideranças na política e fortalecer a atuação municipalista do partido, que já conta com uma geração de prefeitos jovens no Estado. A proposta da entidade é justamente reunir diferentes setores da sociedade para construir soluções e ideias voltadas ao crescimento econômico e social do Brasil.

O Instituto nasce com a missão de promover estudos e propostas capazes de contribuir para o desenvolvimento nacional, reunindo empresas, especialistas e representantes políticos em um ambiente de debate técnico e plural.

Marco Aurélio Santullo, Manoel Nery prefeito de Camapuã e Governador Eduardo Riedel.
