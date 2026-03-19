RIBAS DO RIO PARDO: Suzano e prefeitura entregam plano de desenvolvimento com foco em crescimento sustentável

Iniciativa construída de forma colaborativa reúne diagnóstico e diretrizes para orientar o desenvolvimento do município como política de longo prazo

A Suzano, maior produtora mundial de celulose, e a Prefeitura de Ribas do Rio Pardo (MS) realizaram, nesta quarta-feira (18/03), a entrega oficial do Plano de Desenvolvimento Municipal “Ribas 100 Anos”. Construída de forma colaborativa, a iniciativa reúne diagnóstico socioeconômico, diretrizes estratégicas e propostas de ação voltadas a orientar o crescimento sustentável do município nas próximas décadas, com uma visão de longo prazo para o desenvolvimento do território.

Elaborado no âmbito do Programa de Apoio à Gestão Pública (PAGP), o plano foi desenvolvido por uma consultoria independente, com metodologia técnica especializada, a partir de dados, análises e escuta de diferentes atores locais. O resultado é um conjunto estruturado de informações que contribui para a tomada de decisão do poder público, com foco no fortalecimento da gestão municipal, na melhoria da qualidade de vida da população e na construção de um ambiente mais equilibrado entre desenvolvimento econômico, inclusão social e preservação ambiental.

A construção do documento envolveu representantes do poder público, instituições, setor produtivo e a comunidade, refletindo uma visão coletiva sobre os desafios e as oportunidades de Ribas do Rio Pardo. A Suzano atuou como facilitadora do processo, viabilizando a iniciativa e apoiando a articulação entre os envolvidos. Entre os principais temas abordados estão o crescimento urbano ordenado, a qualificação profissional, a geração de emprego e renda, a infraestrutura, a educação e o fortalecimento da identidade local.

“O desenvolvimento de um território acontece quando há planejamento, cooperação e visão de longo prazo. O Ribas 100 Anos é resultado de um esforço coletivo que reúne diferentes atores em torno do objetivo de construir uma cidade mais preparada para crescer com equilíbrio, gerar oportunidades e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Para a Suzano, é importante contribuir com iniciativas como essa, que fortalecem o planejamento público e ajudam a transformar o potencial de Ribas do Rio Pardo em desenvolvimento sustentável para toda a região”, destaca Leandro Chinellato, diretor de Operações Florestais da Suzano em Mato Grosso do Sul.

Visão de longo prazo

Mais do que um plano de governo, o “Ribas 100 Anos” foi concebido como uma política de Estado, com diretrizes que ultrapassam gestões e contribuem para orientar o desenvolvimento do município de forma contínua e estruturada. O documento estabelece uma visão de futuro que busca apoiar a transição de Ribas do Rio Pardo para uma cidade cada vez mais preparada para receber investimentos, gerar oportunidades e oferecer qualidade de vida à população, acompanhando o novo ciclo de desenvolvimento impulsionado pela indústria de base florestal na região.

Para o prefeito de Ribas do Rio Pardo, Roberson Moureira, o plano representa um marco no planejamento de longo prazo do município. “Ribas do Rio Pardo vive um momento de transformação, e o que dá sentido a esse crescimento é a nossa capacidade de planejar o futuro que queremos. O Ribas 100 Anos traduz essa visão: uma cidade que cresce com equilíbrio, valoriza as pessoas, respeita o meio ambiente e constrói, de forma coletiva, um caminho de desenvolvimento sustentável. Mais do que um documento, é um compromisso com as próximas gerações, para garantir qualidade de vida, oportunidades e um futuro melhor para todos”, afirma.

Viabilizado com apoio da Suzano, o Programa de Apoio à Gestão Pública (PAGP) contou com a contratação de consultoria especializada e com a aplicação de metodologia técnica voltada à gestão pública. O trabalho contribuiu para estruturar o planejamento municipal com base em dados, escuta ativa da população e articulação entre diferentes instituições, apoiando a construção de uma visão integrada sobre os desafios e as oportunidades de Ribas do Rio Pardo.

O plano também se baseia na análise e no acompanhamento sistemático de indicadores socioeconômicos do município, abrangendo áreas como segurança pública, educação, saúde, renda, desigualdade social e infraestrutura. A partir de referências como IDH, IDEB, índice de Gini, taxas de homicídio e indicadores urbanos, foi possível identificar prioridades, orientar investimentos e subsidiar a elaboração de planos de ação para as diferentes áreas da administração pública. A iniciativa reforça a atuação integrada entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil na construção de soluções voltadas ao desenvolvimento sustentável do município.