Relatório da PF vai responsabilizar Bolsonaro e assessores na tentativa de golpe

A PF está prestes a concluir seu relatório sobre a tentativa de golpe de Estado que visava impedir a posse de Lula, presidente eleito. O documento, que será entregue ao STF nesta quinta-feira (21), vai responsabilizar de maneira contundente o ex-presidente Jair Bolsonaro, seus assessores e militares envolvidos no planejamento e execução do golpe.

Fontes da investigação afirmam que o relatório, que será submetido à análise do relator no STF, ministro Alexandre de Moraes, e ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, é bem fundamentado e trará novidades importantes. Embora não se espere pedidos de prisão imediatos, o relatório pode ser complementado após a operação Contragolpe, realizada recentemente.

Nos bastidores, aliados de Bolsonaro minimizam os impactos da operação, que revelou planos de assassinato contra o presidente Lula, seu vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes. Contudo, a tensão é crescente entre os envolvidos, com a possibilidade de indiciamento do ex-presidente se aproximando.