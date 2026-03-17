Quilombolas recebem ação de prevenção ao câncer de mama

Serviços gratuitos aproximam saúde da população

No último sábado, 14 de março, a comunidade quilombola Furnas do Dionísio, em Jaraguari, foi beneficiada com uma ação de prevenção e orientação sobre o câncer de mama, realizada pelo Grupo Onça Pintada com apoio do vereador Lucas Tonet. Os atendimentos ocorreram na Associação dos Pequenos Produtores e incluíram consultas clínicas, preventivo, atualização da carteira vacinal, teste rápido e ultrassonografia das mamas, e os casos que necessitam de avaliação complementar foram encaminhados para um mutirão de mamografias em Campo Grande, com possibilidade de exames adicionais e tratamento pelo SUS.

A iniciativa contou também com apoio da equipe do deputado estadual Paulo Corrêa e da Prefeitura de Jaraguari, que disponibilizou equipes da Secretaria Municipal de Saúde. O vereador Lucas Tonet destacou a importância da ação para facilitar o acesso da comunidade aos serviços de saúde, afirmando que foram realizados 33 atendimentos, com 24 ultrassonografias já realizadas, e reforçou que a prevenção é fundamental para a saúde das mulheres. O atendimento foi gratuito, realizado por ordem de chegada, mediante apresentação de comprovante de residência, Cartão do SUS e documentos pessoais.