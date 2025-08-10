domingo, 10/08/2025

Projeto de Zeca do PT sobre Feira Literária de Bonito é aprovado em redação final

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Na manhã dessa quinta-feira (7), foi aprovado em redação final na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul o Projeto de Lei 31/2025, de autoria do deputado Zeca do PT. A proposta inclui a Feira Literária de Bonito (Flib) no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul.

A feira é um evento gratuito, realizada anualmente no município de Bonito-MS desde 2015 para investimento na formação do leitor sul-mato-grossense, por meio do contato direto com o autor e seu ofício.

Além disso, o leitor e leitora que visita a feira também consegue ter acesso aos livros, especialmente com a participação maciça da comunidade escolar de Bonito e região.

O deputado e ex-governador Zeca do PT ressaltou a importância da Feira Literária de Bonito para o estado. “O evento sempre contou com renomados autores e artistas regionais e nacionais, ganhando ao longo dos anos maior importância e projeção no roteiro turístico e cultural de Bonito. A feira conta com a realização de palestras, mesas redondas, oficinas especialmente pensadas para professores, acadêmicos universitários e alunos do ensino médio, além de atividades lúdicas para crianças dos ensinos infantil e fundamental, integrando literatura, cultura e meio ambiente”, justificou o Zeca.

Com a aprovação na Assembleia Legislativa, agora, o Projeto de Lei segue para sanção governamental.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Podcast Na Boca do Povo recebe João Paulo & Santhiago em episódio especial de bastidores e emoção

Josimar Palácio - 0
Dupla sertaneja é entrevistada em edição especial e relembra trajetória, desafios e conquistas. Programa também contou com sorteios e participação musical de Matheus Felipe Na...
Leia mais

Funsat oferta mais de 2,1 mil vagas em 136 profissões

ANELISE PEREIRA - 0
A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) anuncia, para esta quinta-feira (7), um novo painel de oportunidades com 2.116 vagas de emprego,...
Leia mais

Soraya assina pedido contra decisão de Moraes

ANELISE PEREIRA - 0
O Senado não pode se omitir diante de uma decisão que interfere de forma tão grave nas prerrogativas parlamentares, afirma senadora A senadora Soraya Thronicke...
Leia mais

NOVA ALVORADA DO SUL: Alunos da educação infantil participam de projeto piloto de self-service na merenda escolar.

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Nova Alvorada do Sul, iniciou um projeto piloto inovador nas escolas da rede municipal de ensino: o sistema de self-service para...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia