Projeto de Zeca do PT sobre Feira Literária de Bonito é aprovado em redação final

Na manhã dessa quinta-feira (7), foi aprovado em redação final na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul o Projeto de Lei 31/2025, de autoria do deputado Zeca do PT. A proposta inclui a Feira Literária de Bonito (Flib) no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul.

A feira é um evento gratuito, realizada anualmente no município de Bonito-MS desde 2015 para investimento na formação do leitor sul-mato-grossense, por meio do contato direto com o autor e seu ofício.

Além disso, o leitor e leitora que visita a feira também consegue ter acesso aos livros, especialmente com a participação maciça da comunidade escolar de Bonito e região.

O deputado e ex-governador Zeca do PT ressaltou a importância da Feira Literária de Bonito para o estado. “O evento sempre contou com renomados autores e artistas regionais e nacionais, ganhando ao longo dos anos maior importância e projeção no roteiro turístico e cultural de Bonito. A feira conta com a realização de palestras, mesas redondas, oficinas especialmente pensadas para professores, acadêmicos universitários e alunos do ensino médio, além de atividades lúdicas para crianças dos ensinos infantil e fundamental, integrando literatura, cultura e meio ambiente”, justificou o Zeca.

Com a aprovação na Assembleia Legislativa, agora, o Projeto de Lei segue para sanção governamental.