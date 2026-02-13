sexta-feira, 13/02/2026

Probiótico promete curar H. Pylori, bactéria que causa gastrite e câncer

A bactéria Helicobacter pylori, que principal causadora de gastrite e fortemente associada ao câncer gástrico, e até agora, muito pouco poderia ser feito contra ela sem gerar reações adversas. Mas uma pesquisadora chilena pode ter resolvido um dos maiores problemas da saúde digestiva mundial. A Dra. Apolinaria García Cancino criou nada mais nada menos que o primeiro probiótico com eficácia comprovada contra a bactéria Helicobacter pylori. O probiótico foi desenvolvido pela Universidade de Concepción no Chile, e chama-se NUP! PyloriOff.

Essa bactéria, popularmente conhecida como H.Pylori, infecta mais da metade da população global e é difícil de tratar. Mas Apolinária inventou um probiótico que combina cepas vivas com vitaminas e minerais, que promete fortalecer o sistema digestivo e imunológico. Nos ensaios clínicos, o probiótico bloqueou a adesão da H. pylori à parede do estômago com 93% de eficácia, sem efeitos colaterais.

O produto já foi patenteado e está disponível no Chile, com planos de expansão para a Europa. Segundo Apolinária, o sucesso da fórmula não está em combater, mas em impedir que o problema se instale. O produto já está sendo comercializado pela internet no site oficial da NUP! e também possui uma versão infantil. No site, o probriótico custa em média de R$115 reais.

