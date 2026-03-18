PrefCG fecha novos contratos de gestão com a Sas e Fundac

A Prefeitura de Campo Grande realizou, nesta terça-feira (17), a assinatura de mais dois contratos de gestão para o exercício de 2026. A formalização envolveu a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Sas) e a Fundação Municipal de Cultura (Fundac), estabelecendo metas, indicadores e projetos que irão orientar a execução das políticas públicas ao longo do ano, com foco no planejamento estratégico, na transparência e na melhoria dos serviços públicos.

Durante o ato, a prefeita Adriane Lopes destacou a importância dos contratos como instrumentos de compromisso com a população. “Queremos os serviços na palma da mão. Queremos o que a população nos cobra: tempo de atendimento e resolutividade. A assinatura desses contratos é um compromisso não apenas com a gestão, mas com a cidade”.

Os documentos também permitem o acompanhamento das ações pela população, fortalecendo a transparência e o controle social, além de organizar metas, prazos e indicadores que serão monitorados ao longo do ano.

O secretário municipal de Fazenda e Planejamento, Isaac José Araújo, ressaltou o momento de responsabilidade fiscal e planejamento estratégico. “Estamos em um momento de ajustes, em que algumas decisões exigem responsabilidade. Precisamos buscar novas fontes de recursos e aprimorar a arrecadação, tendo atenção especial à folha, que é um dos principais pontos de gestão”, afirmou.

Assistência social amplia alcance e qualifica atendimento

O Contrato de Gestão 2026 do Programa Municipal de Planejamento Estratégico (PME-CG) com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Sas) estabelece metas voltadas ao fortalecimento da proteção social, ampliação do atendimento às populações vulneráveis e aprimoramento da gestão pública.

O instrumento prevê ações estratégicas como a qualificação dos serviços, promoção de direitos humanos, modernização de processos e melhoria contínua da governança, com acompanhamento por indicadores, monitoramento permanente e avaliação de resultados.

A secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento de Oliveira, destacou o trabalho realizado pela equipe e os avanços da pasta. “Tenho muito orgulho de toda a equipe. A Sas cresceu e se tornou ainda mais estruturada. Sabemos dos desafios, realizamos uma reestruturação interna importante e seguimos empenhados em garantir um atendimento cada vez mais eficiente para quem mais precisa”.

Cultura fortalece economia criativa e amplia acesso

Já o contrato firmado com a Fundação Municipal de Cultura (Fundac) estabelece diretrizes para ampliar o acesso à cultura, valorizar a produção local e fortalecer a economia criativa em Campo Grande.

Entre as ações previstas estão a realização de feiras culturais e gastronômicas, festivais, capacitações para artistas e produtores, além da valorização de espaços culturais e do patrimônio histórico. Também estão incluídos projetos como a criação do Museu Arte de Rua e a estruturação do sambódromo da Capital.

O diretor-presidente da Fundac, Valdir João Gomes de Oliveira, ressaltou o compromisso da equipe com as metas estabelecidas. “É uma satisfação estar ao lado da prefeita neste momento. Sabemos dos desafios, mas temos planejamento e estamos avançando. Nosso objetivo é seguir aproximando a cultura da população e ampliar cada vez mais o acesso aos serviços culturais”, pontuou.

Os contratos de gestão integram o Programa Municipal de Planejamento Estratégico e são instrumentos fundamentais para garantir eficiência administrativa, transparência e foco em resultados, consolidando o compromisso da Prefeitura com o desenvolvimento da cidade e a melhoria da qualidade de vida da população. Além dos titulares das pastas, também participaram do encontro superintendentes e diretores.