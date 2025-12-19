PF encontra R$ 430 mil com deputado do PL

A Polícia Federal apreendeu R$ 430 mil em espécie em um flat alugado pelo deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), alvo de mandado de busca e apreensão na operação que investiga desvio de recursos públicos. O dinheiro estava guardado em notas de R$ 100 dentro de um saco plástico. Outro parlamentar, Carlos Jordy (PL-RJ), também teve seu celular apreendido durante a ação. Segundo a PF, agentes políticos, servidores e particulares atuaram coordenadamente para ocultar e desviar verbas de cotas parlamentares.

A operação é desdobramento de investigação iniciada em dezembro de 2024 e apura crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Assessores dos deputados já haviam sido alvos da operação Rent a Car, o que gerou a nova fase da ação. Empresas de locação de veículos foram usadas para simular contratos irregulares e justificar o desvio.