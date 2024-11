PF deflagra operação contra abuso sexual infantojuvenil na internet em MS

A PF deflagrou, nesta sexta-feira (22), a 11ª fase da Operação Nicolau, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão em Corumbá/MS. O objetivo é combater o abuso sexual infantojuvenil na internet. Durante a operação, foram apreendidas mídias digitais que passarão por análise pericial para identificar os envolvidos em uma rede criminosa de produção e distribuição de conteúdo abusivo. A operação faz parte do esforço contínuo da PF para erradicar esses crimes, com novas ações previstas.