PF Combate Tráfico de Armas na Fronteira

Investigação aponta envolvimento de militar da reserva em logística de armamentos

Foto: Polícia Federal

Operação Dupla Face mira sargento aposentado em Mato Grosso do Sul

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (6) a Operação Dupla Face, com o objetivo de desmantelar um esquema de tráfico internacional de armas na região de fronteira com o Paraguai. A ofensiva, que contou com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, teve como alvo principal um sargento da reserva da PMMS, suspeito de atuar como fornecedor de armamentos clandestinos.

As investigações apontaram que o militar realizava viagens frequentes à linha internacional e apresentava uma movimentação financeira desproporcional aos seus rendimentos oficiais. Durante a ação em Ponta Porã, os agentes federais cumpriram mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva expedidos pela Justiça. Além das prisões, foram determinados o sequestro de bens e valores, bem como a suspensão imediata do porte de arma do investigado.

O material apreendido passará por perícia para identificar outros possíveis integrantes da rede criminosa. A operação reforça a vigilância contra o crime organizado em zonas fronteiriças estratégicas.

