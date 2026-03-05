quinta-feira, 5/03/2026

Perseguição policial termina com grande apreensão

Motorista abandona veículo e foge pela mata

Mercadorias ilegais avaliadas em mais de R$ 450 mil foram apreendidas em rodovia de Mato Grosso do Sul

Uma perseguição policial na quarta-feira (4) terminou com a apreensão de mercadorias avaliadas em mais de R$ 450 mil em Mato Grosso do Sul. A ocorrência começou na rodovia MS-379, entre o distrito de Bocajá e o município de Laguna Carapã, quando policiais do BPMRv tentaram abordar um veículo CM/Zarifa. O motorista desobedeceu à ordem de parada, fugiu e abandonou o carro em uma área de mata, não sendo localizado. Durante vistoria no veículo, os policiais encontraram produtos de origem estrangeira, como cigarros, cigarros eletrônicos, celulares, perfumes importados, equipamentos eletrônicos e relógios inteligentes.

Durante as buscas, um segundo veículo, um GM/Meriva, também foi localizado transportando mercadorias irregulares. Os produtos apreendidos foram avaliados em cerca de R$ 406.850 e os veículos em aproximadamente R$ 45 mil, totalizando R$ 451.850. Todo o material foi encaminhado à Receita Federal. Até o momento, os responsáveis não foram localizados.

