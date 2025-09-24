quarta-feira, 24/09/2025

Papy reforça defesa por modernização da Lei do Prodes em encontro com empresários

Milton
Publicado por Milton
FOTO: Eliza Mustafa/ Assessoria

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Papy, defendeu nesta terça-feira (23) a modernização da Lei do Prodes durante o workshop “Diálogos Empresariais”, promovido pela Prefeitura e o Senai/MS. O encontro reuniu empresários dos polos Norte e Oeste para debater desenvolvimento econômico. Para Papy, é urgente rever e ampliar o programa de incentivos, visando explorar áreas públicas com responsabilidade e atrair investimentos.

Ele destacou a importância de fortalecer políticas públicas estruturadas. Sete projetos do Prodes foram enviados pela Prefeitura em agosto; cinco já foram aprovados. Dois deles beneficiam empresas do Polo Empresarial Oeste, com contrapartida de geração de empregos via Funsat. Papy também pediu maior controle sobre o cumprimento das contrapartidas. “Precisamos ouvir a sociedade antes de avançar”, afirmou.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Série A 2026 inicia com reunião técnica na FFMS

Milton - 0
A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) realizará nesta sexta-feira, 19 de setembro de 2025, uma reunião técnica-administrativa com os clubes...
Leia mais

Centro de excelência em MS apoia o desenvolvimento de estudantes com altas habilidades e superdotação

ANELISE PEREIRA - 0
Criado para identificar e potencializar talentos, o Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar é referência no atendimento educacional especializado a estudantes superdotados Em um mundo cada...
Leia mais

Proposta de Coronel David pode estender até 62 anos a idade-limite de oficiais militares em Mato Grosso do Sul

ANELISE PEREIRA - 0
O deputado estadual Coronel David (PL) apresentou, nesta terça-feira (23), indicação ao Governo do Estado propondo a realização de estudos para alterar a idade-limite...
Leia mais

Corrida do Pantanal Valida Percurso para Meia-Maratona

Milton - 0
A Corrida do Pantanal estreará a meia-maratona (21 km) em sua edição de 2025. O percurso foi validado pela comissão técnica da Confederação Brasileira...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia