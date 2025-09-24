Papy reforça defesa por modernização da Lei do Prodes em encontro com empresários

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Papy, defendeu nesta terça-feira (23) a modernização da Lei do Prodes durante o workshop “Diálogos Empresariais”, promovido pela Prefeitura e o Senai/MS. O encontro reuniu empresários dos polos Norte e Oeste para debater desenvolvimento econômico. Para Papy, é urgente rever e ampliar o programa de incentivos, visando explorar áreas públicas com responsabilidade e atrair investimentos.

Ele destacou a importância de fortalecer políticas públicas estruturadas. Sete projetos do Prodes foram enviados pela Prefeitura em agosto; cinco já foram aprovados. Dois deles beneficiam empresas do Polo Empresarial Oeste, com contrapartida de geração de empregos via Funsat. Papy também pediu maior controle sobre o cumprimento das contrapartidas. “Precisamos ouvir a sociedade antes de avançar”, afirmou.