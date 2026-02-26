quinta-feira, 26/02/2026

Papy reconhece contribuições que transformam Campo Grande

Reconhecimento destaca impacto social, religioso e jurídico na Capital

Milton
Publicado por Milton
FOTOS: Eliza Mustafa/ Assessoria

Pastor, advogado e policiais recebem homenagens por serviços à comunidade e à cidade

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Epaminondas Vicente Neto, realizou nesta semana uma série de homenagens a personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da cidade. Na quinta-feira (26), o Pastor Ronaldo Leite Batista recebeu Moção de Congratulação e a medalha “Dr. Arlindo de Andrade Gomes” por quatro décadas de dedicação ao ministério pastoral, atuando na Primeira Igreja Batista e promovendo transformação social e valores cristãos.

O advogado Dr. Vitor Arthur Pastre também foi homenageado pelo trabalho nas áreas do Direito Tributário, Imobiliário, Civil e Empresarial, destacando-se pela excelência técnica, ética profissional e contribuição acadêmica. Além disso, policiais do 10º Batalhão da Polícia Militar foram reconhecidos pelo atendimento a ocorrência de violência doméstica, garantindo proteção à vítima e aos filhos. Segundo Papy, as homenagens ressaltam compromisso, profissionalismo e impacto positivo na sociedade, valorizando trajetórias de serviço à comunidade em diferentes áreas.

O parlamentar enfatizou que essas iniciativas fortalecem os laços entre a Câmara e a população, celebrando dedicação, fé, ética e responsabilidade social.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Técnico mais jovem do Brasil estreia com vitória

Milton - 0
O Carlos Renaux começou com vitória no Quadrangular do Rebaixamento do Campeonato Catarinense, superando o Joinville por 2 a 1. Com apenas 25 anos,...
Leia mais

Vereador Dr. Jamal tem nova solicitação atendida

ANELISE PEREIRA - 0
Solicitação AtendidaFoi realizada a operação tapa-buracos na Rua Rio Grande do Sul, na Vila Gomes, atendendo pedido encaminhado pelo gabinete do vereador. A ação...
Leia mais

As Dez Mais

Milton - 0
Segunda, 23 de fevereiro de 2026. HOJE É DIA INTERNACIONAL DO ROTARY CLUB. Este programa será retransmitido pelas seguintes emissoras: Nova FM 103.5 de Anastácio; MAIS FM...
Leia mais

Gerson Claro apresenta moção de apoio à árbitra após ataques machistas

Milton - 0
Deputado encaminha manifestação oficial a entidades do futebol brasileiro O presidente da ALEMS, Gerson Claro (PP), apresentou nesta terça-feira (24) moção de apoio e congratulação...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia