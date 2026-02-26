Papy reconhece contribuições que transformam Campo Grande

Pastor, advogado e policiais recebem homenagens por serviços à comunidade e à cidade

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Epaminondas Vicente Neto, realizou nesta semana uma série de homenagens a personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da cidade. Na quinta-feira (26), o Pastor Ronaldo Leite Batista recebeu Moção de Congratulação e a medalha “Dr. Arlindo de Andrade Gomes” por quatro décadas de dedicação ao ministério pastoral, atuando na Primeira Igreja Batista e promovendo transformação social e valores cristãos.

O advogado Dr. Vitor Arthur Pastre também foi homenageado pelo trabalho nas áreas do Direito Tributário, Imobiliário, Civil e Empresarial, destacando-se pela excelência técnica, ética profissional e contribuição acadêmica. Além disso, policiais do 10º Batalhão da Polícia Militar foram reconhecidos pelo atendimento a ocorrência de violência doméstica, garantindo proteção à vítima e aos filhos. Segundo Papy, as homenagens ressaltam compromisso, profissionalismo e impacto positivo na sociedade, valorizando trajetórias de serviço à comunidade em diferentes áreas.

O parlamentar enfatizou que essas iniciativas fortalecem os laços entre a Câmara e a população, celebrando dedicação, fé, ética e responsabilidade social.