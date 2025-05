Palmeiras se isola e não assina exigências à CBF

Em meio a uma movimentação conjunta dos clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro por mudanças na CBF, o Palmeiras se destacou por não assinar a lista de exigências apresentada por 38 das 40 equipes com direito a voto. A única outra exceção foi o Remo.

As reivindicações incluem a criação de uma liga independente e alterações no processo eleitoral da entidade, hoje dominado pelas federações estaduais. A lista foi articulada pelas ligas Libra e LFU, que representam a maioria dos clubes profissionais do país.

Segundo apuração do Estadão, o Palmeiras preferiu não endossar o movimento em apoio à candidatura de Samir Xaud, que será aclamado presidente da CBF no próximo domingo. Para a diretoria alviverde, o momento exige “tranquilidade” e não pressão sobre a nova gestão.

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, justificou a decisão com base nas propostas de Xaud, que conta com apoio de apenas dez clubes. A dirigente também tem ligações políticas com a gestão anterior de Ednaldo Rodrigues, afastado judicialmente.

Com Xaud como candidato único, a eleição deverá ocorrer sem surpresas, mas a movimentação dos clubes indica um novo embate por protagonismo no futebol brasileiro.