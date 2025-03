Palmeiras pede exclusão do Cerro Porteño após racismo contra Luighi

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, anunciou que o clube buscará a exclusão do Cerro Porteño da Libertadores Sub-20, após um ato de racismo cometido por um torcedor paraguaio. Durante a partida de quinta-feira, o atacante Luighi foi alvo de imitações de macaco e outros insultos racistas, o que gerou grande indignação. Leila criticou ainda a postura do árbitro, que não interrompeu o jogo conforme as determinações da FIFA.

A presidente relembrou outros episódios de racismo envolvendo o clube paraguaio, que datam de 2022 e 2023, e reforçou que o Palmeiras irá até as últimas instâncias. O atacante Luighi, visivelmente emocionado, cobrou providências da Conmebol e criticou a mídia por focar no desempenho da partida e não no crime racial.

O Palmeiras já acionou a CBF, que prometeu pressionar a Conmebol por punições rigorosas. Outros clubes e atletas, incluindo Marcos Rocha, Dudu, Vini Jr. e Richarlison, manifestaram apoio ao atacante e à luta contra o racismo.