Operação contra gatonets derruba TV pirata na Capital

A 8ª fase da Operação 404 tirou do ar 535 sites, um aplicativo de streaming ilegal e milhares de conteúdos piratas armazenados em diversas plataformas, incluindo jogos e músicas. A ação atingiu aparelhos conhecidos como gatonets, que liberam canais nacionais e internacionais sem pagamento individual, muitas vezes mediante uma taxa mensal de R$ 30. A BTV, uma das principais TV Box do país, interrompeu seus serviços, alegando falta de retorno do provedor central e previsão de normalização apenas para 10 de dezembro.

Consumidores relataram dificuldades de acesso e retorno a serviços de streaming legais, como Netflix, após meses utilizando plataformas piratas. A operação, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em 27 de novembro, contou com apoio internacional de países como Argentina, México e Reino Unido. Foram cumpridos 44 mandados de busca e apreensão, com prisões preventivas e flagrantes, visando identificar administradores das plataformas ilegais.

A ação também contou com colaboração da Anatel e Ancine, bloqueando domínios que violavam direitos autorais.